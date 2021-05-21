Путешествующий в рюкзаке домашний сурикат Кевин покорил сызранцев

Сызрань, 21 мая. Жительница Сызрани сняла и опубликовала в TikTok видео, на котором запечатлен момент знакомства ее матери и домашнего суриката Кевина.

Изначально их отношения складывались не очень хорошо. На видео женщина с удивлением рассматривает суриката. Кевин при этом скалится на нее. Однако позже сурикат привязался к новой знакомой. Более того, он даже стал ревновать ее. Сейчас сурикат Кевин активно познает мир, рассказала его хозяйка. Женщина берет его на улицу, помещая в специальный рюкзак. Многие жители Сызрани, когда видят на улице Кевина, умиляются.

Тулячка Анастасия Огольцова выхаживает суриката-спинальника по кличке Руна. Женщина работает в ветеринарной клинике. Несколько месяцев назад к ней на прием принесли суриката с переломом позвоночника. Вероятно, животное упало с большой высоты. Теперь оно находится на попечительстве у Анастасии.