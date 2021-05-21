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21 мая 18:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров
17:50
Общество
Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек
17:50
Политика
МИД РФ прокомментировал ограничения против посольств США и Чехии
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Путешествующий в рюкзаке домашний сурикат Кевин покорил сызранцев

  /   Обновлено: 21 мая 2021 17:19
Общество
Путешествующий в рюкзаке домашний сурикат Кевин покорил сызранцев
ru.wikipedia.org  /  Amada44 / Общественное достояние

Сызрань, 21 мая. Жительница Сызрани сняла и опубликовала в TikTok видео, на котором запечатлен момент знакомства ее матери и домашнего суриката Кевина.

Изначально их отношения складывались не очень хорошо. На видео женщина с удивлением рассматривает суриката. Кевин при этом скалится на нее. Однако позже сурикат привязался к новой знакомой. Более того, он даже стал ревновать ее. Сейчас сурикат Кевин активно познает мир, рассказала его хозяйка. Женщина берет его на улицу, помещая в специальный рюкзак. Многие жители Сызрани, когда видят на улице Кевина, умиляются.

Тулячка Анастасия Огольцова выхаживает суриката-спинальника по кличке Руна. Женщина работает в ветеринарной клинике. Несколько месяцев назад к ней на прием принесли суриката с переломом позвоночника. Вероятно, животное упало с большой высоты. Теперь оно находится на попечительстве у Анастасии.

сызрань сурикат хорошие новости россии
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