Критик Сергей Соседов назвал своего фаворита на Евровидении

Москва, 21 мая. Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал выступления самых ярких участников песенного конкурса «Евровидение-2021».

Сергей Соседов принял участие в посвященной Евровидению пресс-конференции издания «Слово и Дело» при поддержке Медиагруппы «Патриот». Критик заявил, что его фаворитом является певица Дестини Чукуньере (Мальта).

«У нее хит потрясащий, певица сильная вокально, с прекрасными номером. Чукуньере очень позитивная. Литва много лет отправляла неинтересных конкурсантов, но в этом году их исполнители понравились. Эден Алене — замечательная, у нее верхние ноты в четвертой октаве. Но Израиль не получит высокие баллы, потому что их певица победила в 2018 году», — отметил эксперт.

Положительную оценку Соседова получил коллектив Hooverphonic из Бельгии. По мнению критика, они «исповедуют» старые музыкальные традиции и выдают «хороший поп-рок». Норвежский певец Tix тоже выступил очень достойно.

Музыкальный эксперт выразил сожаление, что до финала не добрались участники датского дуэта Fyr Og Flamme. Они исполнили настоящий хит, но композиция почему-то не произвела впечатление на членов жюри. Не попал в финал и представитель Македонии Василь. Соседов назвал его исполнителем с «идеальным дыханием» и отличным голосом.

Участница Евровидения от России Манижа Сангин прошла в финал, но у нее небольшие шансы на победу. Букмекеры полагают, что она не поднимется выше 15 места.