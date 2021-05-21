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18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
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ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
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Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров
17:50
Общество
Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек
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Политика
МИД РФ прокомментировал ограничения против посольств США и Чехии
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Критик Сергей Соседов назвал своего фаворита на Евровидении

Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов назвал своего фаворита на Евровидении
Федеральное агентство новостей  /  sosedov.tv / eurovision song contest

Москва, 21 мая. Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал выступления самых ярких участников песенного конкурса «Евровидение-2021».

Сергей Соседов принял участие в посвященной Евровидению пресс-конференции издания «Слово и Дело» при поддержке Медиагруппы «Патриот». Критик заявил, что его фаворитом является певица Дестини Чукуньере (Мальта).

«У нее хит потрясащий, певица сильная вокально, с прекрасными номером. Чукуньере очень позитивная. Литва много лет отправляла неинтересных конкурсантов, но в этом году их исполнители понравились. Эден Алене — замечательная, у нее верхние ноты в четвертой октаве. Но Израиль не получит высокие баллы, потому что их певица победила в 2018 году», — отметил эксперт.

Положительную оценку Соседова получил коллектив Hooverphonic из Бельгии. По мнению критика, они «исповедуют» старые музыкальные традиции и выдают «хороший поп-рок». Норвежский певец Tix тоже выступил очень достойно.

Музыкальный эксперт выразил сожаление, что до финала не добрались участники датского дуэта Fyr Og Flamme. Они исполнили настоящий хит, но композиция почему-то не произвела впечатление на членов жюри. Не попал в финал и представитель Македонии Василь. Соседов назвал его исполнителем с «идеальным дыханием» и отличным голосом.

Участница Евровидения от России Манижа Сангин прошла в финал, но у нее небольшие шансы на победу. Букмекеры полагают, что она не поднимется выше 15 места.

евровидение соседов Манижа
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Все новости / Шоу-бизнес / Критик Сергей Соседов назвал своего фаворита на Евровидении
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