Житель Владимира «заработал» на своих паспортных данных 10 тыс. рублей и попал под статью

Владимир, 21 мая. Прокуратура города передала материалы уголовного дела в суд. Фигурантом стал 39-летний местный житель, который за вознаграждение стал номинальным директором двух фирм.

По данным следствия, с января по март 2019 года обвиняемый за 10 тыс. рублей дал свои паспортные данные незнакомцу для регистрации двух фирм. После чего фиктивный директор представлял ложную информацию нотариусу и в налоговую. Теперь фигуранту грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, сообщает портал «Владимирские ведомости».

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