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новостей
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
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Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
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«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
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Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров
17:50
Общество
Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек
17:50
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Венесуэла требует освобождения восьми солдат, захваченных группировкой FARC

Латинская Америка
Венесуэла требует освобождения восьми солдат, захваченных группировкой FARC
PrScr Twitter  /  @ameb_vzla

Каракас, 21 мая. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес призвал освободить восьмерых венесуэльских солдат, захваченных боевиками Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC). Об этом министр сообщил на своей странице в Twitter.

«Вся Венесуэла искренне надеется на освобождение наших захваченных солдат», — написал Падрино в Twitter с хештегом #ОсвободитеПатриотов.

На прошлой неделе Падрино подтвердил информацию о том, что восемь военных Национальных боливарианских вооруженных сил (FANB) были захвачены в штате Апуре на границе с Колумбией, ставшим театром военных действий между армией Венесуэлы и колумбийскими вооруженными группировками.

9 мая FARC отправили FANB подтверждение того, что заложники живы. В связи с этим Падрино призвал международное сообщество и организации по правам человека потребовать у преступников сохранить физическую неприкосновенность солдат и освободить их.

Как министр обороны, так и глава Министерства иностранных дел Венесуэлы подтвердил, что правительству удалось наладить контакт с похитителями, чтобы добиться освобождения пленных.

«Мы не пожалеем сил и используем все возможные пути, чтобы вернуть их живыми и здоровыми», — сообщил Падрино.

Министр иностранных дел Хорхе Арреаса сообщил на своей странице в Twitter, что ведутся работы с Международным комитетом Красного Креста (МККК) для создания «необходимых условий» с целью осуществления скорейшего и безопасного освобождения солдат, которые находятся в заложниках с 23 апреля.

Столкновения между вооруженными группировками и армией Венесуэлы в пограничной зоне продолжаются уже в течение двух месяцев. В конце марта правительство Венесуэлы было вынуждено начать военную операцию для охраны пограничного района.

пленные венесуэла столкновения колумбия farc
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