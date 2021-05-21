Венесуэла требует освобождения восьми солдат, захваченных группировкой FARC

Каракас, 21 мая. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес призвал освободить восьмерых венесуэльских солдат, захваченных боевиками Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC). Об этом министр сообщил на своей странице в Twitter.

Toda Venezuela espera con fervor por la liberación de nuestros combatientes secuestrados. #LiberenALosPatriotas pic.twitter.com/L2REXNzJq3 — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) May 19, 2021

«Вся Венесуэла искренне надеется на освобождение наших захваченных солдат», — написал Падрино в Twitter с хештегом #ОсвободитеПатриотов.

На прошлой неделе Падрино подтвердил информацию о том, что восемь военных Национальных боливарианских вооруженных сил (FANB) были захвачены в штате Апуре на границе с Колумбией, ставшим театром военных действий между армией Венесуэлы и колумбийскими вооруженными группировками.

????????”Aquí no va venir ninguna nación extranjera a tratar de arrodillar a la #FANB, porque la Fuerza Armada existe para defender a Venezuela. Juntos todos como hermanos, vamos a vencer ante las adversidades”



AJ @CeballosIchaso #LiberenALosPatriotas #21May pic.twitter.com/J97ELfkWxK — La Mulata Ureña (@MulataUrena) May 21, 2021

9 мая FARC отправили FANB подтверждение того, что заложники живы. В связи с этим Падрино призвал международное сообщество и организации по правам человека потребовать у преступников сохранить физическую неприкосновенность солдат и освободить их.

Как министр обороны, так и глава Министерства иностранных дел Венесуэлы подтвердил, что правительству удалось наладить контакт с похитителями, чтобы добиться освобождения пленных.

«Мы не пожалеем сил и используем все возможные пути, чтобы вернуть их живыми и здоровыми», — сообщил Падрино.

Министр иностранных дел Хорхе Арреаса сообщил на своей странице в Twitter, что ведутся работы с Международным комитетом Красного Креста (МККК) для создания «необходимых условий» с целью осуществления скорейшего и безопасного освобождения солдат, которые находятся в заложниках с 23 апреля.

Столкновения между вооруженными группировками и армией Венесуэлы в пограничной зоне продолжаются уже в течение двух месяцев. В конце марта правительство Венесуэлы было вынуждено начать военную операцию для охраны пограничного района.