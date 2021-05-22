Милонов поддержал идею использовать заключенных вместо трудовых мигрантов

Широко распространенное мнение о том, что мигранты мало зарабатывают, на самом деле ошибочно. Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал новость о том, что Федеральная служба исполнения наказаний РФ предложила использовать заключенных на работах вместо трудовых мигрантов.

«Я считаю, что гостей из бывших союзных республик нужно заменять нашими рабочими. Вопрос заключается не в мнимой дешевизне труда приезжих, они не работают за копейки. Такие фейки распространяли раньше. Вопрос в другом — у гостей дисциплина выше», — сообщил депутат.

Виталий Милонов указал еще одну причину, по которой, на его взгляд, приезжие люди могут получать рабочие места.

«Трудовой мигрант, в отличие от россиянина, легче соглашается на переезд и работу в другом регионе. Проблема в том, что рабочие места есть только в больших мегаполисах, а на периферии — нет. Наши граждане не хотят переезжать, а гости к этому готовы. Если наши заключенные смогут не только сидеть в тюрьме, но и трудиться, зарабатывая себе на жизнь, то я буду только рад. Мигранты не могут быть полностью исключены из нашей жизни, но слишком большое их количество будет проблемой», — пояснил собеседник ФАН.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В завершение он отметил, что необходимо не забывать и еще об одной насущной проблеме современного общества.

«В нашей стране остро стоит проблема алкоголизма. Чем больше мы позволяем всем этим «алкобаронам» продавать водки, тем хуже для нашей страны», — подытожил депутат.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН рассказал, чего он ждет от фильма «Турист».