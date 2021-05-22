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09:27
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Политолог назвал успешными переговоры Лаврова и госсекретаря США
09:27
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ФАН выяснил, как мощный турпоток повлияет на номерной фонд в Тульской области
09:24
Происшествия
Названа вероятная версия аварии на очистных сооружениях под Таганрогом
09:24
Политика
Пушков предрек открытие филиалов Facebook и Google в России
09:23
Общество
Проходка тоннелей на Большой кольцевой линии московского метро завершена на 95%
09:22
Происшествия
Сахалинец расчленил собутыльника и почти год прятал останки в квартире
09:22
Новороссия
Бойцы ВСУ выпустили 12 мин по северной окраине Донецка
09:21
Наука
Химики заявили об открытии новой формы углерода
09:20
Общество
Нидерландские ученые предупредили об опасности зимующих пожаров
09:17
Политика
Глава Севастополя счел санкции Украины высокой оценкой работы городской телекомпании
09:16
Технологии
Марсоход КНР начал исследование Красной планеты
09:15
Происшествия
Водитель каршеринга протаранил отбойник и погиб в Москве
09:14
Технологии
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09:11
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Российский ФБР займется подозрительной смертью австралийского аборигена
09:00
Общество
Осташко о фильме «Турист»: О таких героях надо рассказывать
08:49
Общество
Автомобилям Tesla предрекли низкий спрос в России
08:47
Технологии
Cмартфоны Apple стали самыми продаваемыми в 2021 году
08:46
Общество
Роспотребнадзор озвучил важные аспекты дневной нормы потребления воды
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Происшествия
Число жертв аварии на очистных сооружениях под Таганрогом достигло 11 человек
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Милонов поддержал идею использовать заключенных вместо трудовых мигрантов

Общество
Милонов поддержал идею использовать заключенных вместо трудовых мигрантов
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Широко распространенное мнение о том, что мигранты мало зарабатывают, на самом деле ошибочно. Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал новость о том, что Федеральная служба исполнения наказаний РФ предложила использовать заключенных на работах вместо трудовых мигрантов.

«Я считаю, что гостей из бывших союзных республик нужно заменять нашими рабочими. Вопрос заключается не в мнимой дешевизне труда приезжих, они не работают за копейки. Такие фейки распространяли раньше. Вопрос в другом — у гостей дисциплина выше», — сообщил депутат.

Виталий Милонов указал еще одну причину, по которой, на его взгляд, приезжие люди могут получать рабочие места.

«Трудовой мигрант, в отличие от россиянина, легче соглашается на переезд и работу в другом регионе. Проблема в том, что рабочие места есть только в больших мегаполисах, а на периферии — нет. Наши граждане не хотят переезжать, а гости к этому готовы. Если наши заключенные смогут не только сидеть в тюрьме, но и трудиться, зарабатывая себе на жизнь, то я буду только рад. Мигранты не могут быть полностью исключены из нашей жизни, но слишком большое их количество будет проблемой», — пояснил собеседник ФАН.

Милонов поддержал идею использовать заключенных на работах для трудовых мигрантов
Global Look Press  / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В завершение он отметил, что необходимо не забывать и еще об одной насущной проблеме современного общества.

«В нашей стране остро стоит проблема алкоголизма. Чем больше мы позволяем всем этим «алкобаронам» продавать водки, тем хуже для нашей страны», — подытожил депутат.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН рассказал, чего он ждет от фильма «Турист».

Милонов поддержал идею использовать заключенных вместо трудовых мигрантов
Федеральное агентство новостей  / 

мигранты милонов
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