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новостей
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
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ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
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17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров
17:50
Общество
Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек
17:50
Политика
МИД РФ прокомментировал ограничения против посольств США и Чехии
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Испытания первого в мире возобновляемого бензина подходят к концу в Швеции

Экономика
Испытания первого в мире возобновляемого бензина подходят к концу в Швеции
ФБА «Экономика сегодня»

Стокгольм, 21 мая. Технические и лабораторные испытания инновационного возобновляемого бензина с сокращением вредных выбросов до 65% завершаются в Швеции.

Топливо в том числе используется в существующих двигателях внутреннего сгорания. Коммерческих решений по замене обычного бензина для снижения высоких объемов выбросов парниковых газов от обычных автомобилей без инвестиций в новые транспортные средства или модификации старых до сих пор не существовало. В сравнении с ископаемым бензином выбросы парниковых газов возобновляемого топлива могут быть сокращены, сообщил ведущий мировой производитель возобновляемого дизельного топлива и экологически чистого авиационного топлива — финская компания Neste.

«Таким образом, страны могут повысить свои национальные амбиции по сокращению еще большего количества выбросов парниковых газов», — подчеркнул исполнительный вице-президент Neste Карл Нюберг.

Инновационный экологичный бензин соответствует стандарту EN228 и может применяться как в существующих, так и в новых бензиновых и гибридных машинах.

Минэнерго России ранее исключило дефицит топлива на заправках и его подорожание по причине волатильности оптовой стоимости.

швеция топливо бензин испытания возобновляемое топливо
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Все новости / Экономика / Испытания первого в мире возобновляемого бензина подходят к концу в Швеции
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