Испытания первого в мире возобновляемого бензина подходят к концу в Швеции

Стокгольм, 21 мая. Технические и лабораторные испытания инновационного возобновляемого бензина с сокращением вредных выбросов до 65% завершаются в Швеции.

Топливо в том числе используется в существующих двигателях внутреннего сгорания. Коммерческих решений по замене обычного бензина для снижения высоких объемов выбросов парниковых газов от обычных автомобилей без инвестиций в новые транспортные средства или модификации старых до сих пор не существовало. В сравнении с ископаемым бензином выбросы парниковых газов возобновляемого топлива могут быть сокращены, сообщил ведущий мировой производитель возобновляемого дизельного топлива и экологически чистого авиационного топлива — финская компания Neste.

«Таким образом, страны могут повысить свои национальные амбиции по сокращению еще большего количества выбросов парниковых газов», — подчеркнул исполнительный вице-президент Neste Карл Нюберг.

Инновационный экологичный бензин соответствует стандарту EN228 и может применяться как в существующих, так и в новых бензиновых и гибридных машинах.

Минэнерго России ранее исключило дефицит топлива на заправках и его подорожание по причине волатильности оптовой стоимости.