Китайская копия САУ 2С9 "Нона-С" проходит процесс отладки на полигонах

Москва, 21 мая. В Сети появились фотографии новой китайской самоходной артиллерийской установки, созданной на шасси боевой машины десанта ZBD-03.

Данная САУ является копией советской самоходной артиллерийско-минометной установки 2С9 "Нона-С". которая более 40 лет состоит на вооружении Воздушно-десантных войск РФ и прекрасно проявила себя в многочисленных вооруженных конфликтах.

По неподтвержденным данным, китайская САУ оснащена орудием, которое ранее устанавливалось на колесных PLL-05 и гусеничных PPZ-10. Данное орудие способно вести огонь осколочно-фугасными снарядами и минами. Дальность стрельбы достигает 9,5 тысяч метров со скоростью до десяти выстрелов в минуту. Новая САУ способна развивать скорость до 65 километров в час, а также может преодолевать водные преграды. Бронирование защищает от стрелкового оружия и осколков снарядов.

Впервые китайская САУ была продемонстрирована на выставке AIRSHOW CHINA в 2018 году. С тех пор не поступало ни одного сообщения о начале серийного производства данной самоходной установки, передает «Царьград».

Ранее стало известно, что российские специалисты приступили к разработке переносного ПЗРК «Метка» и модификации РСЗО «Торнадо-Г» на шасси тягача семейства ДТ.