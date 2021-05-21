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21 мая 18:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров
17:50
Общество
Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек
17:50
Политика
МИД РФ прокомментировал ограничения против посольств США и Чехии
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Китайская копия САУ 2С9 "Нона-С" проходит процесс отладки на полигонах

Армия
Китайская копия САУ 2С9 "Нона-С" проходит процесс отладки на полигонах
пресс-служба Центрального военного округа

Москва, 21 мая. В Сети появились фотографии новой китайской самоходной артиллерийской установки, созданной на шасси боевой машины десанта ZBD-03.

Данная САУ является копией советской самоходной артиллерийско-минометной установки 2С9 "Нона-С". которая более 40 лет состоит на вооружении Воздушно-десантных войск РФ и прекрасно проявила себя в многочисленных вооруженных конфликтах.

По неподтвержденным данным, китайская САУ оснащена орудием, которое ранее устанавливалось на колесных PLL-05 и гусеничных PPZ-10. Данное орудие способно вести огонь осколочно-фугасными снарядами и минами. Дальность стрельбы достигает 9,5 тысяч метров со скоростью до десяти выстрелов в минуту. Новая САУ способна развивать скорость до 65 километров в час, а также может преодолевать водные преграды. Бронирование защищает от стрелкового оружия и осколков снарядов.

Впервые китайская САУ была продемонстрирована на выставке AIRSHOW CHINA в 2018 году. С тех пор не поступало ни одного сообщения о начале серийного производства данной самоходной установки, передает «Царьград».

Ранее стало известно, что российские специалисты приступили к разработке переносного ПЗРК «Метка» и модификации РСЗО «Торнадо-Г» на шасси тягача семейства ДТ.

китай сау 2с9 нона-с
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Все новости / Армия / Китайская копия САУ 2С9 "Нона-С" проходит процесс отладки на полигонах
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