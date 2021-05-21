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21 мая 19:49
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новостей
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
19:04
Общество
Верхушка ФБК продвигает в Госдуму нового фаворита вместо Соболь
19:02
Экономика
Россия способна занять до 20% мирового рынка СПГ
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Нефть теряет в цене на фоне слухов о возобновлении иранской ядерной сделки

Экономика
Нефть теряет в цене на фоне слухов о возобновлении иранской ядерной сделки
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 21 мая. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (марка Brent)

Нефть теряет в цене на фоне слухов о возобновлении иранской ядерной сделки
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Накануне для рынка нефти выдался негативный день — стоимость черного золота опустилась с отметки 67 долларов за баррель до уровня 64,8. В пятницу нефть немного повысилась и торгуется на отметке 64,90-65.

Основной негатив на рынок нефти оказывают ситуация вокруг Ирана и переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года, рассказали аналитики. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в переговорах есть серьезный прогресс, достигнуты определенные договоренности, США выражают готовность снять санкции со страны, что позволит Тегерану нарастить производство нефти и увеличить экспорт.

По предварительным оценкам, прирост добычи нефти в Иране во второй половине года может составить порядка 400 тысяч баррелей в сутки и вырасти до 3,2 млн баррелей. Учитывая, что по прогнозам ОПЕК будет наблюдаться дефицит нефти, то предложение Ирана может компенсировать его.

По словам экспертов, уже сейчас спрос достиг 95 млн баррелей в сутки, что опережает темпы, которые прогнозирует ОПЕК. И это даже с учетом того, что сохраняется непростая эпидемиологическая ситуация в азиатском регионе — Индии, Сингапуре, Тайване.

Экономисты напомнили, что приближается первое заседание ОПЕК — 1 июня, участники рынка будут внимательно следить за комментариями относительно спроса на рынке и возможных корректировок. Тем не менее самым главным фактором для рынка нефти остается восстановление мировой экономики, поскольку вакцинация идет очень высокими темпами в США и Европе, границы потихоньку открываются, спрос на перелеты растет.

«На данный момент актуальным будет диапазон, ограниченный уровнем 64–67 долларов за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть от информации о ядерной иранской сделке», — считают аналитики.

Золото

Нефть теряет в цене на фоне слухов о возобновлении иранской ядерной сделки
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В четверг золото продемонстрировало позитивную динамику в рамках восходящей тенденции. Цены поднялись с 1865 долларов до 1885, но в пятницу находятся на отметке 1875. Золото продолжает укрепляться, поддержкой ему служит ослабление индекса доллара DXY, объяснили аналитики.

Небольшое коррекционное влияние на золото оказала статистика из США — вчера были опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, которые показали растущую занятость и восстановление рынка труда в США.

«Золото продолжает расти, актуальный диапазон — 1900–1920 долларов. Золото будет стремиться в этот диапазон», — ожидают экономисты.

Курс рубля

Нефть теряет в цене на фоне слухов о возобновлении иранской ядерной сделки
Федеральное агентство новостей  / 

Четыре торговых сессии подряд рубль находится в очень узком диапазоне 73,5–74 руб. за доллар. Волатильность российской валюты снизилась, рубль находится в выжидательном состоянии, отметили аналитики.

По итогам четверга рубль укрепился с отметки 73,95 до отметки 73,55. Основным фактором для курса рубля остается геополитика, в том числе вероятная встреча президентов РФ и США. Пока что участники рынка ждут конкретики — когда состоится встреча и что будет на повестке дня.

Позитивное влияние на отечественную валюту оказала продуктивная встреча главы МИД РФ Сергей Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Однако Блинкен заявил, что США все равно рассматривают возможность использовать все доступные средства против «Северного потока — 2». Участники рынка это учитывают, поэтому рубль пока находится в балансе, заключили эксперты.

нефть золото рубль
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