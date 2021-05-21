Нефть теряет в цене на фоне слухов о возобновлении иранской ядерной сделки

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 21 мая. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (марка Brent)

ФБА «Экономика сегодня» /

Накануне для рынка нефти выдался негативный день — стоимость черного золота опустилась с отметки 67 долларов за баррель до уровня 64,8. В пятницу нефть немного повысилась и торгуется на отметке 64,90-65.

Основной негатив на рынок нефти оказывают ситуация вокруг Ирана и переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года, рассказали аналитики. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в переговорах есть серьезный прогресс, достигнуты определенные договоренности, США выражают готовность снять санкции со страны, что позволит Тегерану нарастить производство нефти и увеличить экспорт.

По предварительным оценкам, прирост добычи нефти в Иране во второй половине года может составить порядка 400 тысяч баррелей в сутки и вырасти до 3,2 млн баррелей. Учитывая, что по прогнозам ОПЕК будет наблюдаться дефицит нефти, то предложение Ирана может компенсировать его.

По словам экспертов, уже сейчас спрос достиг 95 млн баррелей в сутки, что опережает темпы, которые прогнозирует ОПЕК. И это даже с учетом того, что сохраняется непростая эпидемиологическая ситуация в азиатском регионе — Индии, Сингапуре, Тайване.

Экономисты напомнили, что приближается первое заседание ОПЕК — 1 июня, участники рынка будут внимательно следить за комментариями относительно спроса на рынке и возможных корректировок. Тем не менее самым главным фактором для рынка нефти остается восстановление мировой экономики, поскольку вакцинация идет очень высокими темпами в США и Европе, границы потихоньку открываются, спрос на перелеты растет.

«На данный момент актуальным будет диапазон, ограниченный уровнем 64–67 долларов за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть от информации о ядерной иранской сделке», — считают аналитики.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

В четверг золото продемонстрировало позитивную динамику в рамках восходящей тенденции. Цены поднялись с 1865 долларов до 1885, но в пятницу находятся на отметке 1875. Золото продолжает укрепляться, поддержкой ему служит ослабление индекса доллара DXY, объяснили аналитики.

Небольшое коррекционное влияние на золото оказала статистика из США — вчера были опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, которые показали растущую занятость и восстановление рынка труда в США.

«Золото продолжает расти, актуальный диапазон — 1900–1920 долларов. Золото будет стремиться в этот диапазон», — ожидают экономисты.

Курс рубля

Федеральное агентство новостей /

Четыре торговых сессии подряд рубль находится в очень узком диапазоне 73,5–74 руб. за доллар. Волатильность российской валюты снизилась, рубль находится в выжидательном состоянии, отметили аналитики.

По итогам четверга рубль укрепился с отметки 73,95 до отметки 73,55. Основным фактором для курса рубля остается геополитика, в том числе вероятная встреча президентов РФ и США. Пока что участники рынка ждут конкретики — когда состоится встреча и что будет на повестке дня.

Позитивное влияние на отечественную валюту оказала продуктивная встреча главы МИД РФ Сергей Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Однако Блинкен заявил, что США все равно рассматривают возможность использовать все доступные средства против «Северного потока — 2». Участники рынка это учитывают, поэтому рубль пока находится в балансе, заключили эксперты.