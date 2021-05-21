Полицейский в Крыму насильно добыл у бизнесмена расписку о возврате крупного долга

Симферополь, 21 мая. Оперативник решил угодить знакомой и при помощи насилия заставил местного предпринимателя написать расписку о возврате долга в размере 800 тыс. рублей.

Полиция расследует уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. Главным подозреваемым является старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Симферополю.

По данным следствия, оперативник избил местного предпринимателя на территории производственной базы, а затем вывез его в лес. Злоумышленник заставил бизнесмена написать расписку о возврате долга в размере 800 тыс. рублей.

Полицейский совершил противоправное деяние по просьбе знакомой. Он действовал в сопровождении двух коллег, которые, по предварительным данным, не были осведомлены о намерениях подозреваемого.

Фигурант был задержан накануне. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Начальник нефтекамского отдела ГИБДД стал фигурантом дела о взятке, писал ФАН.