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21 мая 18:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров
17:50
Общество
Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек
17:50
Политика
МИД РФ прокомментировал ограничения против посольств США и Чехии
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Дискуссия о необходимости ЕГЭ в России прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»

Общество
Дискуссия о необходимости ЕГЭ в России прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»
pixabay.com

Санкт-Петербург, 21 мая. Эффективность Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России обсудили в эфире пятничного выпуска шоу «Слово против слова»: Нужно ли отменять ЕГЭ.

Участниками эфира стали член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов и председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» в Ленинградской области Александр Перминов.

Говоря на тему ЕГЭ Тхостов спросил у Перминова, который заканчивал школу без обязательных экзаменов, не сталкивался ли он с некоей несправедливостью, что некоторые ученики хорошо сдавали все испытания и поступал в вуз. Отвечая на это член «Справедливой России» отметил, что сейчас в университетах требуется дополнительное тестирование.

«Получается, что базовые прохождения через ЕГЭ для чего нужны? Для чего если мы считаем что ЕГЭ — 100% попадание в вузы? Сначала ЕГЭ, потом все равно вступительные», — заметил Перминов.

Тхостов объяснил, что такие данные были актуальные пять лет назад. Сейчас ректоры российских вузов признали ЕГЭ оптимальной формой оценки знаний выпускников школ и не предлагают дополнительных испытаний.

«Есть четкий регламент поступления детей в вузы», — напомнил Тхостов.

Публичные дебаты, посвященные ЕГЭ организованы Медиагруппой «Патриот». В процессе обсуждения участники эфира обсудили важность выпускных экзаменов, которые пишут выпускники отечественных школ.

егэ эфир медиагруппа патриот Тхостов Перминов
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Все новости / Общество / Дискуссия о необходимости ЕГЭ в России прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»
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