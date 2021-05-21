Дискуссия о необходимости ЕГЭ в России прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»

Санкт-Петербург, 21 мая. Эффективность Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России обсудили в эфире пятничного выпуска шоу «Слово против слова»: Нужно ли отменять ЕГЭ.

Участниками эфира стали член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов и председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» в Ленинградской области Александр Перминов.

Говоря на тему ЕГЭ Тхостов спросил у Перминова, который заканчивал школу без обязательных экзаменов, не сталкивался ли он с некоей несправедливостью, что некоторые ученики хорошо сдавали все испытания и поступал в вуз. Отвечая на это член «Справедливой России» отметил, что сейчас в университетах требуется дополнительное тестирование.

«Получается, что базовые прохождения через ЕГЭ для чего нужны? Для чего если мы считаем что ЕГЭ — 100% попадание в вузы? Сначала ЕГЭ, потом все равно вступительные», — заметил Перминов.

Тхостов объяснил, что такие данные были актуальные пять лет назад. Сейчас ректоры российских вузов признали ЕГЭ оптимальной формой оценки знаний выпускников школ и не предлагают дополнительных испытаний.

«Есть четкий регламент поступления детей в вузы», — напомнил Тхостов.

Публичные дебаты, посвященные ЕГЭ организованы Медиагруппой «Патриот». В процессе обсуждения участники эфира обсудили важность выпускных экзаменов, которые пишут выпускники отечественных школ.