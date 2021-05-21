Около 40 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией на Западном берегу Иордана

Рамалла, 21 мая. Десятки жителей Палестины пострадали и получили различные травмы в столкновениях с израильской полицией на Западном берегу реки Иордан.

Такую информацию опубликовало Палестинское общество Красного Полумесяца. По его данным, ранено не менее 40 человек. Наиболее серьезные и ожесточенные столкновения палестинцев с израильскими силовиками происходят близ селения Кафр-Каддум, а также в районе городов Вифлеем и Калькилья, сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца.

Ранее сообщалось, что МИД РФ приветствовал соглашение о перемирии между Израилем и Палестиной.