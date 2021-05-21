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18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
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«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров
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Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек
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Сергей Лавров назвал США главным хулиганом с папироской

  /   Обновлено: 21 мая 2021 17:07
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Политика
Сергей Лавров назвал США главным хулиганом с папироской
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 21 мая. Соединенные Штаты и страны Прибалтики напоминают дворовых хулиганов. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на марафоне «Новое знание».

Российский министр напомнил, что балтийские страны сформировали русофобское меньшинство и постоянно требуют ввести новые санкции против Москвы, надеясь на покровительство Вашингтона. Это очень похоже, по словам Лаврова, на дебоширов, которые жили у него во дворе. США в этом случае выступают главным из таких хулиганов.

«Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: «Дай десять копеек», и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории», — сказал Лавров, намекая на США и страны Прибалтики.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что тот период, когда российская сторона спускала все с рук, уже давно закончился.

Как стало известно ранее, Сергей Лавров назвал условие для дружбы Москвы с Вашингтоном.

сша лавров прибалтика
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Все новости / Политика / Сергей Лавров назвал США главным хулиганом с папироской
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