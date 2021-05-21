Сергей Лавров назвал США главным хулиганом с папироской

Москва, 21 мая. Соединенные Штаты и страны Прибалтики напоминают дворовых хулиганов. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на марафоне «Новое знание».

Российский министр напомнил, что балтийские страны сформировали русофобское меньшинство и постоянно требуют ввести новые санкции против Москвы, надеясь на покровительство Вашингтона. Это очень похоже, по словам Лаврова, на дебоширов, которые жили у него во дворе. США в этом случае выступают главным из таких хулиганов.

«Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: «Дай десять копеек», и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории», — сказал Лавров, намекая на США и страны Прибалтики.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что тот период, когда российская сторона спускала все с рук, уже давно закончился.

Как стало известно ранее, Сергей Лавров назвал условие для дружбы Москвы с Вашингтоном.