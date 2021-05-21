Вин Дизель рассказал о будущем франшизы «Форсаж»

Лос-Анджелес, 21 мая. Американский актер Вин Дизель заявил, что после премьеры девятой части «Форсажа» они вместе с режиссером Джастином Лином обсуждают будущее франшизы.

По словам Вина Дизеля, история гонщика Доминика Торетто и его друзей закончится в десятой части. При этом артист добавил, что у него безумное количество идей, которые хочется включить в последний фильм.

«Да и студия хочет, чтобы десятый фильм мы разделили на две серии. Конечно, у нас есть фильмы-ответвления, посвященные тем или иным персонажам «Форсажа», и его вселенная сможет развиваться и продолжаться», — рассказал он в интервью кp.ru.

Артист не исключил съемки десятой части франшизы в России. Он признался в любви к Москве, с которой связаны самые теплые воспоминания. Именно в российской столице он отдыхал с Мишель Родригес и ныне покойным Полом Уокером. И всякий раз, когда Дизель приезжал в РФ, то воображал, как отлично смотрелись бы гонки на широких трассах Москвы.