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21 мая 18:18
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новостей
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров
17:50
Общество
Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек
17:50
Политика
МИД РФ прокомментировал ограничения против посольств США и Чехии
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Вин Дизель рассказал о будущем франшизы «Форсаж»

Общество
Вин Дизель рассказал о будущем франшизы «Форсаж»
Global Look Press  /  SMG/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 21 мая. Американский актер Вин Дизель заявил, что после премьеры девятой части «Форсажа» они вместе с режиссером Джастином Лином обсуждают будущее франшизы.

По словам Вина Дизеля, история гонщика Доминика Торетто и его друзей закончится в десятой части. При этом артист добавил, что у него безумное количество идей, которые хочется включить в последний фильм.

«Да и студия хочет, чтобы десятый фильм мы разделили на две серии. Конечно, у нас есть фильмы-ответвления, посвященные тем или иным персонажам «Форсажа», и его вселенная сможет развиваться и продолжаться», — рассказал он в интервью кp.ru.

Артист не исключил съемки десятой части франшизы в России. Он признался в любви к Москве, с которой связаны самые теплые воспоминания. Именно в российской столице он отдыхал с Мишель Родригес и ныне покойным Полом Уокером. И всякий раз, когда Дизель приезжал в РФ, то воображал, как отлично смотрелись бы гонки на широких трассах Москвы.

Премьера «Форсажа-9» состоялась в российских кинотеатрах 19 мая. Всего за два дня лента принесла создателям почти 200 млн рублей. Эксперты кинорынка считают, что за пять дней экшен может заработать порядка 500600 млн рублей.

франшиза форсаж вин дизель
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