Слово против слова: российское образование — ядро мировой экономики

Дискуссия об отмене ЕГЭ прошла 21 мая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». В дебатах приняли участие член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов, выступающий за сохранение данного экзамена, и председатель совета регионального отделения «Справедливой России» в Ленинградской области Александр Перминов, отстаивающий позицию отказа от нынешней практики.

По словам Константина Тхостова, с позапрошлого года варианты заданий ЕГЭ включают не только школьный курс, но и олимпиадный уровень. Профессия врача едва не была уничтожена из-за недостаточной стандартизации знаний по биологии и химии, это привело к тому, что люди чаще занимаются самолечением, добавил он.

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В свою очередь Александр Перминов отметил, что сегодня школа недостаточно хорошо готовит школьников, в то время как она должна быть ключевым элементом. Кроме того, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге сообщил, что сегодня олимпиады представляют собой прозрачный механизм, который дает возможность ученикам поступить в вузы. Ректоры высших учебных заведений признали ЕГЭ оптимальной формой оценки знаний.

«Россия первая нашла ответ на такой серьезный вызов, как COVID-19. Мы самостоятельно принимаем решения и включаем заимствованные технологии у партнеров. К нам прислушиваются, значит, российское образование — ядро мировой экономики», — сказал Константин Тхостов.

Отвечая на вопрос, не приведет ли отмена ЕГЭ к росту коррупции, Александр Перминов подчеркнул, что все зависит от знаний человека и его стремления получить документ об образовании.

«Коррупция затрагивает все сферы. Человек так устроен, есть большие слабости», — сказал гость.

В завершение Константин Тхостов добавил, что, если бы услуги репетиторов по подготовке детей к сдаче экзаменов носили официальный характер, это могло бы позволить ввести для родителей учеников налоговый вычет.

В ходе дебатов об отмене ЕГЭ каждый из оппонентов отстаивал свою позицию, приводя весомые аргументы. Читателям ФАН путем онлайн-голосования предстоит решить, кто из них более убедителен. Для этого к статье прикреплен опрос с именами оппонентов.

Голосование продлится до 27 мая включительно. А уже 28 мая будут подведены его итоги.

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