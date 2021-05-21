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новостей
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
Украина
Суд над Медведчуком едва не закончился массовой дракой
21:57
Общество
Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года
21:48
Шоу-бизнес
«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
Общество
Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США
21:28
ЦАР
Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР
21:27
Общество
Доктор Мясников дал рекомендации по сохранению здоровья суставов
21:24
ЦАР
Жители еще одного поселения в ЦАР потребовали вывода миротворцев из республики
21:23
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Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики

Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
pixabay.com  / 

Дискуссия об отмене ЕГЭ прошла 21 мая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». В дебатах приняли участие член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов, выступающий за сохранение данного экзамена, и председатель совета регионального отделения «Справедливой России» в Ленинградской области Александр Перминов, отстаивающий позицию отказа от нынешней практики.

По словам Константина Тхостова, с позапрошлого года варианты заданий ЕГЭ включают не только школьный курс, но и олимпиадный уровень. Профессия врача едва не была уничтожена из-за недостаточной стандартизации знаний по биологии и химии, это привело к тому, что люди чаще занимаются самолечением, добавил он.

Слово против слова: российское образование — ядро мировой экономики
Федеральное агентство новостей  / Федеральное агентство новостей / lenoblast.spravedlivo.ru / Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

В свою очередь Александр Перминов отметил, что сегодня школа недостаточно хорошо готовит школьников, в то время как она должна быть ключевым элементом. Кроме того, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге сообщил, что сегодня олимпиады представляют собой прозрачный механизм, который дает возможность ученикам поступить в вузы. Ректоры высших учебных заведений признали ЕГЭ оптимальной формой оценки знаний.

«Россия первая нашла ответ на такой серьезный вызов, как COVID-19. Мы самостоятельно принимаем решения и включаем заимствованные технологии у партнеров. К нам прислушиваются, значит, российское образование — ядро мировой экономики», — сказал Константин Тхостов.

Отвечая на вопрос, не приведет ли отмена ЕГЭ к росту коррупции, Александр Перминов подчеркнул, что все зависит от знаний человека и его стремления получить документ об образовании.

«Коррупция затрагивает все сферы. Человек так устроен, есть большие слабости», — сказал гость.

В завершение Константин Тхостов добавил, что, если бы услуги репетиторов по подготовке детей к сдаче экзаменов носили официальный характер, это могло бы позволить ввести для родителей учеников налоговый вычет.

В ходе дебатов об отмене ЕГЭ каждый из оппонентов отстаивал свою позицию, приводя весомые аргументы. Читателям ФАН путем онлайн-голосования предстоит решить, кто из них более убедителен. Для этого к статье прикреплен опрос с именами оппонентов.

Голосование продлится до 27 мая включительно. А уже 28 мая будут подведены его итоги.

Ранее ФАН рассказал о рекомендациях для выпускников по борьбе со стрессом перед экзаменами.

образование егэ тхостов слово против слова перминов
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