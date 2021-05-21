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новостей
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
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17:50
Общество
Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек
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Лула да Силва подтвердил намерение баллотироваться в президенты в 2022 году

Латинская Америка
Лула да Силва подтвердил намерение баллотироваться в президенты в 2022 году
PrScr Twitter  /  @LulaOficial

Бразилиа, 21 мая. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил намерение участвовать в президентских выборах в 2022 году. Об этом президент сообщил в интервью французскому журналу Paris Match.

Основатель Партии трудящихся (PT) сообщил о своих планах баллотироваться на пост президента впервые после восстановления своих политических прав в результате аннулирования приговора по обвинению в коррупции.

«Если я буду в соответствующей позиции, чтобы победить на выборах, и буду в хорошем состоянии здоровья, то да, я, несомненно, буду участвовать. Думаю, что я был хорошим президентом. Я построил крепкие связи с Европой, Америкой, Африкой, США, Китаем и Россией», — ответил Лула да Силва в ответ на вопрос, будет ли он участвовать в выборах.

Согласно опросу общественного мнения, опубликованному Институтом Datafolha, Лула победил бы с 41% голосов в первом туре выборов и с 55% во втором утре против 32% голосов за нынешнего президента Жаира Болсонару.

«Во время моего президентского срока Бразилия стала важным игроком на мировой арене, особенно благодаря строительству мостов между Южной Америкой, Африкой и арабскими странами с целью укрепить отношения между странами Южного полушария и показать, что геополитическое доминирование Севера не являлось незыблемым», — охарактеризовал да Силва свою деятельность на посту президента.

18 мая Лула да Силва сообщил на своей странице в Twitter, что провел переговоры с большим количество бразильских политиков из разных партий. Сегодня Лула провел встречу с бывшим министром обороны Нельсоном Жобином и бывшим президентом Фернанду Кардозу. Политики затронули тему будущего Бразилии, демократии и неудачного управления страной во время пандемии правительством Болсонару.

«На прошлой неделе в Бразилиа я провел переговоры с более чем 60 политиками из разных партий. На следующей неделе я проведу переговоры с представителями социальных движений, интеллигенции и профсоюзами. Хочу провести много переговоров. Тот, кто занимается политикой, делает это много», — отметил да Силва.

выборы бразилия болсонару да силва
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Все новости / Латинская Америка / Лула да Силва подтвердил намерение баллотироваться в президенты в 2022 году
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