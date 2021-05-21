Лула да Силва подтвердил намерение баллотироваться в президенты в 2022 году

Бразилиа, 21 мая. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил намерение участвовать в президентских выборах в 2022 году. Об этом президент сообщил в интервью французскому журналу Paris Match.

Основатель Партии трудящихся (PT) сообщил о своих планах баллотироваться на пост президента впервые после восстановления своих политических прав в результате аннулирования приговора по обвинению в коррупции.

«Если я буду в соответствующей позиции, чтобы победить на выборах, и буду в хорошем состоянии здоровья, то да, я, несомненно, буду участвовать. Думаю, что я был хорошим президентом. Я построил крепкие связи с Европой, Америкой, Африкой, США, Китаем и Россией», — ответил Лула да Силва в ответ на вопрос, будет ли он участвовать в выборах.

Согласно опросу общественного мнения, опубликованному Институтом Datafolha, Лула победил бы с 41% голосов в первом туре выборов и с 55% во втором утре против 32% голосов за нынешнего президента Жаира Болсонару.

«Во время моего президентского срока Бразилия стала важным игроком на мировой арене, особенно благодаря строительству мостов между Южной Америкой, Африкой и арабскими странами с целью укрепить отношения между странами Южного полушария и показать, что геополитическое доминирование Севера не являлось незыблемым», — охарактеризовал да Силва свою деятельность на посту президента.

18 мая Лула да Силва сообщил на своей странице в Twitter, что провел переговоры с большим количество бразильских политиков из разных партий. Сегодня Лула провел встречу с бывшим министром обороны Нельсоном Жобином и бывшим президентом Фернанду Кардозу. Политики затронули тему будущего Бразилии, демократии и неудачного управления страной во время пандемии правительством Болсонару.

A convite do ex-ministro Nelson Jobim, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se reuniram para um almoço com muita democracia no cardápio. pic.twitter.com/6f0mwcc3wI — Lula (@LulaOficial) May 21, 2021