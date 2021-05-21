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21 мая 18:18
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новостей
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
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Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек
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Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек

Общество
Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек
Prt Scr youtube.com  /  Blind Bags 4 You

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору антистресс-игрушек для детей — поп-ит, симпл-димпл, сквиш, которые стали популярны в Tik-Tok. В ведомстве посоветовали обращать внимание на маркировку изделия перед покупкой, чтобы оно не нанесло вред ребенку. Блогер-мама Татьяна Зверева рассказала ФАН, почему Роспотребнадзору важно отслеживать тенденции и вовремя реагировать на них.

В ведомстве отметили, что антистресс-игрушки изначально предназначались для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами. При нажатии на игрушку она издает щелкающий звук и возвращает прежнюю форму. Потребность нажимать и издавать щелкающие звуки часто возникает в состоянии стресса, разъяснили эксперты.

Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек
Prt Scr youtube.com  /  SurpriseHunt

Роспотребнадзор предупредил, что игрушки должны иметь маркировку с ее названием, страной-производителем, местонахождением изготовителя, а также минимальным возрастом ребенка, составом и датой изготовлении. В ведомстве посоветовали обращать внимание на запах игрушки и брать у продавца чек.

Татьяна Зверева в своем блоге рассказывает, как ухаживать за ребенком с аллергией, какую еду и товары лучше выбирать. По ее словам, несертифицированные игрушки представляют большую опасность для детей.

«Это очень хорошо, что Роспотребнадзор отслеживает современные тенденции, потому что очень часто эти игрушки, которые приходят к нам из Китая, не имеют никаких маркировок и сертификатов. Дети и взрослые, которые их трогают, получают разные реакции от ненадлежащих красителей. Даже когда эти детские игрушки нюхаешь, то видно, что резина или силикон не предназначены для этих игрушек. Поэтому отлично, когда ведомство отслеживает тенденции и во благо родителям говорит, на что обратить внимание, чтобы не получить нежелательные проблемы со здоровьем», — считает блогер.

Зверева добавила, что при выборе игрушек всегда обращает внимание на цвет, запах и наличие сертификатов. Блогер предупредила, что игрушки, которыми завалены интернет-магазины и разные ларьки, не имеют никаких сертификатов и опасны для здоровья, поэтому нужно ответственно подходить к их выбору.

дети роспотребнадзор блогер
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