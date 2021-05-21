Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору антистресс-игрушек для детей — поп-ит, симпл-димпл, сквиш, которые стали популярны в Tik-Tok. В ведомстве посоветовали обращать внимание на маркировку изделия перед покупкой, чтобы оно не нанесло вред ребенку. Блогер-мама Татьяна Зверева рассказала ФАН, почему Роспотребнадзору важно отслеживать тенденции и вовремя реагировать на них.

В ведомстве отметили, что антистресс-игрушки изначально предназначались для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами. При нажатии на игрушку она издает щелкающий звук и возвращает прежнюю форму. Потребность нажимать и издавать щелкающие звуки часто возникает в состоянии стресса, разъяснили эксперты.

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Роспотребнадзор предупредил, что игрушки должны иметь маркировку с ее названием, страной-производителем, местонахождением изготовителя, а также минимальным возрастом ребенка, составом и датой изготовлении. В ведомстве посоветовали обращать внимание на запах игрушки и брать у продавца чек.

Татьяна Зверева в своем блоге рассказывает, как ухаживать за ребенком с аллергией, какую еду и товары лучше выбирать. По ее словам, несертифицированные игрушки представляют большую опасность для детей.

«Это очень хорошо, что Роспотребнадзор отслеживает современные тенденции, потому что очень часто эти игрушки, которые приходят к нам из Китая, не имеют никаких маркировок и сертификатов. Дети и взрослые, которые их трогают, получают разные реакции от ненадлежащих красителей. Даже когда эти детские игрушки нюхаешь, то видно, что резина или силикон не предназначены для этих игрушек. Поэтому отлично, когда ведомство отслеживает тенденции и во благо родителям говорит, на что обратить внимание, чтобы не получить нежелательные проблемы со здоровьем», — считает блогер.

Зверева добавила, что при выборе игрушек всегда обращает внимание на цвет, запах и наличие сертификатов. Блогер предупредила, что игрушки, которыми завалены интернет-магазины и разные ларьки, не имеют никаких сертификатов и опасны для здоровья, поэтому нужно ответственно подходить к их выбору.