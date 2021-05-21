Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров

Москва, 21 мая. Надзорные ведомства Российской Федерации обратились к туроператорам и владельцам отелей, чтобы предупредить о последствиях обмана потребителей.

Недопустимо отменять бронирование туров или мест проживания в одностороннем порядке, с таким посылом обратились к представителям туристического бизнеса в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Ростуризме и Роспотребнадзоре.

«Такие действия являются нарушением законодательства и могут повлечь за собой гражданско-правовую и административную ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке», — говорится в обращении.

Роспотребнадзор будет принимать письменные обращения граждан России с жалобами о нарушениях. В случае выявленных нарушений территориальные органы государственного ведомства будут отстаивать сторону потребителей в суде.

СМИ ранее рассказывали о готовящихся туристических программах в странах Ближнего Востока.