Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»

Астрахань, 21 мая. Подразделения Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в заключительном этапе всеармейских соревнований «Воздушные рубежи — 2021».

Информацию об этом распространила пресс-служба ЗВО. Конкурс проходил среди расчетов радиотехнических войск, его финальный этап проводился в полевых условиях.

Бойцы радиотехнических войск ЗВО совершили марш и на железнодорожном транспорте прибыли на полигон Ашулук в Астраханской области. В программу соревнований входила специальная обработка техники, преодоление «зараженных» участков местности и отражение нападений «вражеских» диверсантов, сдача нормативов по стрельбе из автоматического оружия и метание гранат. Итоги конкурса "Воздушные рубежи — 2021» будут известны через неделю, всего в них приняли участие 19 команд.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЗВО провели учения с отработкой уничтожения крылатых ракет условного противника в Псковской области.