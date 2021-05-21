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21 мая 16:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:48
Экономика
Ямальские семьи с маленькими детьми получат повышенные выплаты
16:48
Политика
Зеленский мечтает о встрече с Владимиром Путиным ради одной фразы
16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
16:31
Общество
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Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»

Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
Невские Новости  /  Владимир Нагорский

Астрахань, 21 мая. Подразделения Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в заключительном этапе всеармейских соревнований «Воздушные рубежи — 2021».

Информацию об этом распространила пресс-служба ЗВО. Конкурс проходил среди расчетов радиотехнических войск, его финальный этап проводился в полевых условиях.

Бойцы радиотехнических войск ЗВО совершили марш и на железнодорожном транспорте прибыли на полигон Ашулук в Астраханской области. В программу соревнований входила специальная обработка техники, преодоление «зараженных» участков местности и отражение нападений «вражеских» диверсантов, сдача нормативов по стрельбе из автоматического оружия и метание гранат. Итоги конкурса "Воздушные рубежи — 2021» будут известны через неделю, всего в них приняли участие 19 команд.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЗВО провели учения с отработкой уничтожения крылатых ракет условного противника в Псковской области.

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