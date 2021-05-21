Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК

Ростов-на-Дону, 21 мая. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело о ЧП в коллекторе. В результате инцидента погибли десять человек.

Люди умерли во время выброса метана на станции перекачки. Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Десять рабочих получили смертельное отравление.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований промышленной безопасности. На место происшествия выехали сотрудники главного управления криминалистики СК России.

Окончательное количество жертв не удается установить из-за затопления коллектора. Обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщал ФАН.