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21 мая 16:49
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новостей
16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
16:31
Общество
Голикова объяснила международный успех российского «Спутника V»
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Голикова заявила о намерении РФ наращивать потенциал глобального здравоохранения
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Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования

  /   Обновлено: 21 мая 2021 16:37
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
ТАСС  /  Метцель Михаил

Санкт-Петербург, 21 мая. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин в шутливой форме подсказал организации Bellingcat тему для следующего "расследования".

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала комментарий бизнесмена на запрос от издания Live24 по поводу антироссийской деятельности группы Bellingcat, включая публикацию так называемых расследований. Евгений Пригожин считает, что организация занимается формированием псевдорасследований, за которые ей платят западные спецслужбы и другие страны, чтобы про них не публиковались фейки.

«По моему мнению, Bellingcat — абсолютно никчемная организация по формированию фейков на заказ. Заказывают их за неплохие деньги, кстати, различные спецслужбы. Задача Bellingcat, как им кажется, в дискредитации России. Я бы Bellingcat в принципе не называл СМИ. Я бы назвал их финансовой структурой. Прекрасно понимаю, почему Христо Грозев зациклился на России. Рубль — пока плохо конвертируемая валюта. А вот Эрдоган — красавчик, подкинул ему деньжат, поэтому ни одного расследования про Турцию за все время так и не вышло», — сказал Пригожин.

Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
Prt Scr vk.com  / Пресс-служба компании Конкорд
Петербургский предприниматель также удивился тому факту, что публикация антироссийского «расследования» Bellingcat была перенесена на несколько месяцев. Это может свидетельствовать о том, что иностранные представители пытаются сфабриковать материалы для будущего фейка. Пригожин также рассказал, как спецслужбы Запада дискредитируют российских граждан.

«Насколько я понимаю, в истории, которую якобы расследует Bellingcat, была совершена провокация в отношении российских граждан, их пытались вытянуть за рубеж под предлогом осуществления охранной деятельности. Западные спецслужбы, используя различные информационные ресурсы, мошенничество и другие средства, из любого российского гражданина могут сделать хакера, боевика, сотрудника российских спецслужб или банковского афериста. Делается это очень просто: в фотошопе приклеиваются каска и автомат, в Фейсбуке создается липовый аккаунт, и обычный педагог из Брянска становится злобным монстром. Где вы видели, чтобы публикацию готового расследования переносили много месяцев», — говорится в комментарии бизнесмена.

Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
facebook.com  / Prt Scr
Евгений Пргожин также в шутливой форме выразил мнение, что в следующем сфабрикованном материале Bellingcat появятся атомные бомбы, засушенные человеческие головы и флешки с данными из Пентагона. Все эти факторы Запад попытается приписать именно Российской Федерации. Там же Bellingcat упомянет следующие американские выборы, на которых "схлестнутся" вице-президент США Камала Харрис и сын бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

«Но я думаю, не надо торопить Bellingcat, чем больше расследование сочиняют, тем оно будет интереснее и обрастет отличными голливудскими деталями. К концу лета, я надеюсь, в карманах, задержанных в Белоруссии граждан Российской Федерации, найдутся миниатюрные атомные бомбы, засушенные человеческие головы, флешки со взломанных серверов Пентагона и целый пакет пионерских значков, которые и стали причиной ареста. Там же будут документы с планами вмешательства в президентские выборы США 2028 года, где схлестнутся Камала Харрис (ее, кстати, русские будут поддерживать, ведь она окажется сотрудницей наших спецслужб) и незаконнорожденный сын Трампа — активист Black Lives Matter», — заключил Евгений Пригожин.

Как стало известно ранее, спонсирующий Bellingcat Конгресс США заказал журналисту-расследователю Христо Грозеву доклад об «отравлении» осужденного блогера Алексея Навального.

запад пригожин bellingcat
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