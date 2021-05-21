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16:50
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16:48
Экономика
Ямальские семьи с маленькими детьми получат повышенные выплаты
16:48
Политика
Зеленский мечтает о встрече с Владимиром Путиным ради одной фразы
16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
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Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров

  /   Обновлено: 21 мая 2021 16:43
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
wikipedia.org  /  AngMoKio/CC BY-SA 4.0

Лондон, 21 мая. Семикратный чемпион мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поделился мнением о нынешнем поколении гонщиков.

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что «Формула-1» превратилась в клуб для «мальчиков-миллиардеров». Об этом пишет издание AS. Хэмилтон вспомнил, как он приходил в «Формулу-1».

«Не знаю, могу ли я судить, хорошее это поколение или плохое. Я пришел вместе с Нико Росбергом и Робертом Кубицей, незадолго до меня был Фернандо Алонсо, до этого была эра Михаэля Шумахера — всегда будут какие-либо эпохи», — отметил пилот «Мерседеса».

Хэмилтон полагает, что не смог бы стать гонщиком «Формулы-1» сейчас, будучи ребенком из бедной семьи. Гонщик убежден, что нынешнюю ситуацию нужно менять.

Ранее состоялась презентация нового российского болида BR03, разработанного сотрудниками компании BR Engineering. Мероприятие прошло в Сколково.

формула-1 хэмилтон критика автогонки
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