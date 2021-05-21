Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров

Лондон, 21 мая. Семикратный чемпион мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поделился мнением о нынешнем поколении гонщиков.

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что «Формула-1» превратилась в клуб для «мальчиков-миллиардеров». Об этом пишет издание AS. Хэмилтон вспомнил, как он приходил в «Формулу-1».

«Не знаю, могу ли я судить, хорошее это поколение или плохое. Я пришел вместе с Нико Росбергом и Робертом Кубицей, незадолго до меня был Фернандо Алонсо, до этого была эра Михаэля Шумахера — всегда будут какие-либо эпохи», — отметил пилот «Мерседеса».

Хэмилтон полагает, что не смог бы стать гонщиком «Формулы-1» сейчас, будучи ребенком из бедной семьи. Гонщик убежден, что нынешнюю ситуацию нужно менять.

Ранее состоялась презентация нового российского болида BR03, разработанного сотрудниками компании BR Engineering. Мероприятие прошло в Сколково.