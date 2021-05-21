Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией

Москва, 21 мая. Ради борьбы с коронавирусом необходимо отказаться от санкций и создать «зеленые коридоры» для товаров первой необходимости, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Отказ от санкций поможет в борьбе с распространением COVID-19, считает Голикова. Она также призвала создать «зеленые коридоры», с помощью которых можно будет обеспечить страны товарами первой необходимости.

В целом России нацелена на наращивание потенциала глобального здравоохранения. Правительство будет способствовать тому, чтобы реализация Международных медико-санитарных правил происходила в полной мере.