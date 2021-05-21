Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области

Воронеж, 21 мая. Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО участвовали в оборонительных учениях в Воронежской области.

Подразделения Западного военного округа на комплексах противовоздушной обороны С-300 «Фаворит» предотвратили нападение условного противника в ходе маневров. Целью были избраны ключевые объекты региона. Специалисты при помощи радиолокационной станции обнаружили средства неприятеля на расстоянии свыше 300 километров.

Боевые расчеты тренировались действовать в условиях пассивных помех и попыток подавления систем. В дальнейшем был произведен захват и пуски по скоростным высотным целям. Стрельба осуществлялась в электронном режиме. Военнослужащие находились в единой системе управления, которая поддерживалась из пункта управления соединения ПВО.

Установки противовоздушной обороны размещаются и на кораблях. Ранее стало известно, что Тихоокеанский флот получит корабль с обновленными системами ПВО. Также военный историк рассказал, как российские ПВО смогут защитить страну от действий США, пишет «Царьград».