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21 мая 16:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:50
Россия
Угроза теракта: пора пересмотреть сложившиеся стереотипы
16:48
Экономика
Ямальские семьи с маленькими детьми получат повышенные выплаты
16:48
Политика
Зеленский мечтает о встрече с Владимиром Путиным ради одной фразы
16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
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В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
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В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна

Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 мая. В 2021 году в России могут собрать 127,4 млн тонн зерновых, при этом экспортировать планируется 48 млн тонн.

В текущем году в России могут собрать 127,4 млн тонн зерновых, в том числе 80,7 млн тонн пшеницы, следует из презентации, представленной на стратегической сессии Союза экспортеров зерна в Ростове-на-Дону 21 мая. В 2020 году урожай зерна составил 133,5 млн тонн, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы.

Россия сумеет сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы в текущем году, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. Экспорт отечественного зерна в сезоне-2020/2021 составит около 48 млн тонн, годом ранее за границу было поставлено 49 млн тонн.

Комплекс на основе нейросетей, обрабатывающих зерно для повышения урожайности, создали ученые из инжинирингового центра приборостроения, сообщалось ранее.

экспорт минсельхоз зерновые сбор
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Все новости / Экономика / В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
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