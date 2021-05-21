В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна

Москва, 21 мая. В 2021 году в России могут собрать 127,4 млн тонн зерновых, при этом экспортировать планируется 48 млн тонн.

В текущем году в России могут собрать 127,4 млн тонн зерновых, в том числе 80,7 млн тонн пшеницы, следует из презентации, представленной на стратегической сессии Союза экспортеров зерна в Ростове-на-Дону 21 мая. В 2020 году урожай зерна составил 133,5 млн тонн, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы.

Россия сумеет сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы в текущем году, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. Экспорт отечественного зерна в сезоне-2020/2021 составит около 48 млн тонн, годом ранее за границу было поставлено 49 млн тонн.

Комплекс на основе нейросетей, обрабатывающих зерно для повышения урожайности, создали ученые из инжинирингового центра приборостроения, сообщалось ранее.