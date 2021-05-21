Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина

Женева, 21 мая. Глава Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель рассказал журналистам спортивных СМИ о дружбе с российским лидером Владимиром Путиным.

Швейцарский хоккеист подчеркнул, что Путин не соответствует представлениям окружающих. Прежде всего, он ценит главу государства как личность. Президент умеет держать слово и делает то, что говорит, уточнил Фазель.

По словам спортсмена, Владимир Путин вернул России национальную гордость и порядок. До вступления на пост действующего главы государства в стране было много проблем, пояснил Фазель в беседе с журналистами.

В мае президент России и глава ИИХФ провели переговоры в Сочи. Стало известно, что осенью хоккеист сложит свои полномочия. Выборы нового главы федерации пройдут в Санкт-Петербурге.