Голикова объяснила международный успех российского «Спутника V»

Москва, 21 мая. Международный успех «Спутника V» объясняется его безопасностью, эффективностью и простотой транспортировки, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Безопасность и эффективность российского препарата от коронавируса подтвержденная международными экспертами, отметила Голикова, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению. Речь идет о первой в РФ вакцине от COVID-19. Ее разработали в Центре имени Гамалеи.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам привиться до начала лета. Такой рекомендации стоит следовать, так как с наступлением нового сезона коронавирус может активизироваться.