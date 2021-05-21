Голикова заявила о намерении РФ наращивать потенциал глобального здравоохранения

Москва, 21 мая. РФ нацелена на дальнейшее наращивание потенциала глобального здравоохранения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Координирующую роль должна играть Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Российские власти планируют способствовать полноценной реализации Международных медико-санитарных правил, отметила Голикова.

Вице-премьер также подчеркнула, что ради борьбы с пандемией COVID-19 необходимо отказаться от санкций и создать «зеленые коридоры» для продуктов первой необходимости.