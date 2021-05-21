Десятки депутатов Рады готовы взять Медведчука на поруки

Киев, 21 мая. Группа депутатов Верховной рады призвала суд освободить главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под их поручительство.

Ранее депутата обвинили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов Крыма. В связи с этим правоохранители провели обыски в доме политика. По результатам первого заседания суд избрал в отношении Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста. Сегодня в Киеве проходит апелляционный суд по делу представителя ОПЗЖ.

«Переходим к заслушиванию лиц, которые изъявили желание взять Медведчука под поручительство… Это 26 народных депутатов», — заявил председательствующий судья Валерий Лашевич.

Во время очередного заседания возле здания суда в Киеве начались столкновения сторонников ОПЗЖ и националистов. Радикалы призывали арестовать Медведчука и бросались в оппонентов камнями и петардами.