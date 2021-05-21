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21 мая 16:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:48
Экономика
Ямальские семьи с маленькими детьми получат повышенные выплаты
16:48
Политика
Зеленский мечтает о встрече с Владимиром Путиным ради одной фразы
16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
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Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии

Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Племена Ас-Сабхи в провинции Ракка заявили о примирении после затяжного конфликта, который, по словам их лидеров, был спровоцирован присутствием боевиков и зарубежных оккупантов в регионе. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей об этом сообщил лидер клана Аль-Бу Сарая шейх Махмуд ар-Раис.

По словам шейха, силы, орудующие на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР) при поддержке Запада, заставили местные кланы восстать друг против друга.

«Эти бандформирования спровоцировали войну, брат пошел на брата, а отец на сына», — заявил он.

Ар-Раис отметил, что племена решили объединиться и поддержать Сирийскую Арабскую Армию (САА) в борьбе против бандитизма в регионе. Шейх указал на то, что действия, которые на северо-востоке страны осуществляют курды из «Сирийских демократических сил» (СДС) и поддерживающие их американские войска, идут вразрез с законом и вредят народу страны.

Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

Он также поблагодарил Россию за меры по обеспечению безопасности на территории Сирии. По словам шейха, патрулирование, организованное военной полицией РФ, существенно повлияло на защищенность мирного населения и процесс восстановления стабильности в САР.

От лица кланов Ар-Раис добавил, что племена Ас-Сабхи поддерживают любые действия, направленные на освобождение каждой пяди сирийской земли от любой формы оккупации. Они также заявили о своей поддержке курса президента страны Башара Асада.

Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
Федеральное агентство новостей  / Нур Молхем

Говоря о преступлениях США и курдов на северо-востоке САР, шейх имел в виду кражу нефти, в которой неоднократно уличали американских военных. Военные Штатов сейчас являются главной опорой для боевиков СДС, вместе с которыми контролируют нефтяные месторождения региона.

Средства, вырученные ими с нелегальной продажи сирийской нефти, впоследствии направляются на финансирование оппозиционных Дамаску сил, а также являются неофициальной статьей доходов для американских спецслужб.

сша сирия ракка
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