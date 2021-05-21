Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии

Племена Ас-Сабхи в провинции Ракка заявили о примирении после затяжного конфликта, который, по словам их лидеров, был спровоцирован присутствием боевиков и зарубежных оккупантов в регионе. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей об этом сообщил лидер клана Аль-Бу Сарая шейх Махмуд ар-Раис.

По словам шейха, силы, орудующие на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР) при поддержке Запада, заставили местные кланы восстать друг против друга.

«Эти бандформирования спровоцировали войну, брат пошел на брата, а отец на сына», — заявил он.

Ар-Раис отметил, что племена решили объединиться и поддержать Сирийскую Арабскую Армию (САА) в борьбе против бандитизма в регионе. Шейх указал на то, что действия, которые на северо-востоке страны осуществляют курды из «Сирийских демократических сил» (СДС) и поддерживающие их американские войска, идут вразрез с законом и вредят народу страны.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Он также поблагодарил Россию за меры по обеспечению безопасности на территории Сирии. По словам шейха, патрулирование, организованное военной полицией РФ, существенно повлияло на защищенность мирного населения и процесс восстановления стабильности в САР.

От лица кланов Ар-Раис добавил, что племена Ас-Сабхи поддерживают любые действия, направленные на освобождение каждой пяди сирийской земли от любой формы оккупации. Они также заявили о своей поддержке курса президента страны Башара Асада.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Говоря о преступлениях США и курдов на северо-востоке САР, шейх имел в виду кражу нефти, в которой неоднократно уличали американских военных. Военные Штатов сейчас являются главной опорой для боевиков СДС, вместе с которыми контролируют нефтяные месторождения региона.

Средства, вырученные ими с нелегальной продажи сирийской нефти, впоследствии направляются на финансирование оппозиционных Дамаску сил, а также являются неофициальной статьей доходов для американских спецслужб.