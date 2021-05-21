Volkswagen разработал внедорожную версию нового кроссовера Taos

Вольфсбург, 21 мая. Автомобиль, который получил название Taos Basecamp, был выпущен в единичном экземпляре североамериканским отделением компании.

О запуске Basecamp в серию ничего не сообщается. Дебют нового кроссовера Volkswagen Taos состоится в США уже в июне, в России автомобиль появится до конца текущего года.

В отличие от стандартного кроссовера внедорожная версия Basecamp получила увеличенный дорожный просвет, защитные пластины в нижней части кузова и дорожные покрышки. Кроме того, машина обзавелась эффектным экспедиционным багажником от Thule со светодиодной «люстрой».

На российском рынке стартовали продажи Volkswagen Golf, сообщалось ранее. Автомобиль будет представлен в двух вариантах, цена начинается от 2,5 млн рублей.