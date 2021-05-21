В Пензе установят стелу с текстом указа о присвоении звания «Город трудовой доблести»

Пенза, 21 мая. Администрация областного центра приняла решение увековечить день присвоения Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» при помощи стелы. С таким предложением выступил мэр города Андрей Лузгин.

«Присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» Пензе — это возможность оставить в памяти потомков то дело, которое было сделано нашими предшественниками. В настоящее время приступили к разработке визуального образа монумента. Памятник будет расположен в центре города. Его планируют установить до сентября текущего года», — сообщил глава городской администрации.

Напомним, что подписанный президентом указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» был опубликован на официальном сайте Кремля в минувший четверг. Помимо столицы Сурского края данной привилегии были удостоены еще 11 городов: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

Ранее ФАН сообщал, что пензенский онкодиспансер обзаведется новым лабораторно-диагностическим корпусом. Предполагаемая дата завершения строительства — 2024 год.