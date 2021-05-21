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21 мая 22:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
Украина
Суд над Медведчуком едва не закончился массовой дракой
21:57
Общество
Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года
21:48
Шоу-бизнес
«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
Общество
Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США
21:28
ЦАР
Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР
21:27
Общество
Доктор Мясников дал рекомендации по сохранению здоровья суставов
21:24
ЦАР
Жители еще одного поселения в ЦАР потребовали вывода миротворцев из республики
21:23
Общество
В Пензе установят стелу с текстом указа о присвоении звания «Город трудовой доблести»
Все новости

В Пензе установят стелу с текстом указа о присвоении звания «Город трудовой доблести»

Общество
В Пензе установят стелу с текстом указа о присвоении звания «Город трудовой доблести»
Prt Scr youtube.com  /  Varan Media

Пенза, 21 мая. Администрация областного центра приняла решение увековечить день присвоения Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» при помощи стелы. С таким предложением выступил мэр города Андрей Лузгин.

«Присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» Пензе — это возможность оставить в памяти потомков то дело, которое было сделано нашими предшественниками. В настоящее время приступили к разработке визуального образа монумента. Памятник будет расположен в центре города. Его планируют установить до сентября текущего года», — сообщил глава городской администрации.

Напомним, что подписанный президентом указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» был опубликован на официальном сайте Кремля в минувший четверг. Помимо столицы Сурского края данной привилегии были удостоены еще 11 городов: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

Ранее ФАН сообщал, что пензенский онкодиспансер обзаведется новым лабораторно-диагностическим корпусом. Предполагаемая дата завершения строительства — 2024 год.

россия президент пенза пензенская область мэрия город трудовой доблести
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Все новости / Общество / В Пензе установят стелу с текстом указа о присвоении звания «Город трудовой доблести»
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