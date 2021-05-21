Полиция проводит проверку по факту падения жителя Краснодара из окна многоэтажки

Краснодар, 21 мая. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины падения из окна 37-летнего мужчины. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

Инцидент произошел в Краснодаре на улице Дзержинского. По неизвестным причинам из окна многоэтажки выпал мужчина. По предварительным данным, ему 37 лет. Организована доследственная проверка.

«В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в СК СКР по Краснодарскому краю.

Пьяный житель Смоленска вывалился из окна многоэтажного дома, сообщал ФАН. Он остался жив, несмотря на высоту падения в пять этажей. Пострадавшим оказался 30-летний мужчина. Его госпитализировали.