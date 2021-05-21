Латвийские школьники остались без премии за участие в олимпиаде по русскому языку

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21 мая 16:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:48
Политика
Зеленский мечтает о встрече с Владимиром Путиным ради одной фразы
16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
16:31
Общество
Голикова объяснила международный успех российского «Спутника V»
16:29
Общество
Голикова заявила о намерении РФ наращивать потенциал глобального здравоохранения
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Латвийские школьники остались без премии за участие в олимпиаде по русскому языку

Политика
Латвийские школьники остались без премии за участие в олимпиаде по русскому языку
pixabay.com

Рига, 21 мая. Городская дума латвийского Даугавпилса решила оставить без денежной премии 11 школьников — призеров прошлогодней международной олимпиады по русскому языку.

Местный новостной портал сообщил 21 мая о решении городской думы. По данным издания, школьники участвовали в олимпиаде самостоятельно, что и послужило причиной отказа от премии. Власти Даугавпилса выплачивают денежные вознаграждения призерам только в том случае, если конкурс или соревнование организованы при сотрудничестве с Министерством образования Латвии.

Школьники Даугавпилса участвовали в олимпиаде, организованной Санкт-Петербургским государственным университетом, который не сотрудничал с профильным латвийским ведомством.

Ранее посол Латвии в России Марис Риекстиньш заявил, что отношения Риги и Москвы достигли низшей точки со времен холодной войны.

Латвия русский язык олимпиада школьники
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Все новости / Политика / Латвийские школьники остались без премии за участие в олимпиаде по русскому языку
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