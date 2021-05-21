Латвийские школьники остались без премии за участие в олимпиаде по русскому языку

Рига, 21 мая. Городская дума латвийского Даугавпилса решила оставить без денежной премии 11 школьников — призеров прошлогодней международной олимпиады по русскому языку.

Местный новостной портал сообщил 21 мая о решении городской думы. По данным издания, школьники участвовали в олимпиаде самостоятельно, что и послужило причиной отказа от премии. Власти Даугавпилса выплачивают денежные вознаграждения призерам только в том случае, если конкурс или соревнование организованы при сотрудничестве с Министерством образования Латвии.

Школьники Даугавпилса участвовали в олимпиаде, организованной Санкт-Петербургским государственным университетом, который не сотрудничал с профильным латвийским ведомством.

Ранее посол Латвии в России Марис Риекстиньш заявил, что отношения Риги и Москвы достигли низшей точки со времен холодной войны.