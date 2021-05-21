Число пострадавших рабочих в коллекторе под Таганрогом выросло до восьми

Ростов-на-Дону, 21 мая. Власти города сообщили, что число пострадавших в ЧП под Таганрогом возросло до восьми.

ЧП произошло утром в пятницу в селе Дмитриадовка Ростовской области. Рабочие осуществляли ремонт очистных сооружений, и произошел выброс метана. Погибли десять человек.

СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В настоящее время два человека находятся в очень тяжелом состоянии, еще шестеро — в реанимации.

Криминалисты работают на месте происшествия. Ростовская прокуратура организовала проверку, сообщал ФАН.