Как ухаживать за кожей в жару: пять эффективных лайфхаков от ФАН

Летний зной — настоящее испытание для кожи. Это и вредное воздействие ультрафиолетового излучения, и чрезмерное потоотделение, которые приводят к обезвоживанию организма. От жары также появляются отеки, жирный блеск и сухость кожи, что негативно влияет не только на внешний вид, но и на общее физическое и психоэмоциональное состояние. Приводим несколько методов, которые помогут справиться с жарой без ущерба для здоровья и внешности.

Используйте увлажняющий крем

В теплое время года откажитесь от питательных кремов и замените их на увлажняющие, которые необходимо наносить на кожу ежедневно. Хоть в жару кожа лица и становится намного жирнее, чем обычно, но ей все равно нужно хорошее увлажнение, потому что избыточное образование кожного сала возникает и из-за недостатка воды в организме. Для умывания используйте мягкие гели, которые способны эффективно очистить загрязнения и защитить кожу от вредных воздействий окружающей среды.

Используйте солнцезащитный крем

Кремы с солнцезащитными фильтрами можно использовать уже с весны, когда начинает пригревать солнце, ведь даже первые солнечные лучи могут оказать губительное влияние на кожу. Летом в жару солнцезащитный крем необходимо наносить на все открытые части тела. Регулярное использование увлажняющих средств, особенно на открытых участках, не только предотвращает преждевременное старение кожи, но и снижает риск возникновения злокачественных опухолей.

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Принимайте прохладный душ

В знойный день не лишним будет принятие освежающего душа, который не только взбодрит вас, но и избавит от неприятного запаха пота и удалит излишки жира и пыли. К тому же очищенные поры лучше выводят пот, поэтому жара будет переноситься намного легче. Мыться в горячей воде в жару не рекомендуется, так как вода с температурой выше 35 градусов способствует усилению работы сальных желез. Используйте гель для душа с минимумом красителей или вообще откажитесь от него. Также не используйте агрессивные скрабы, которые могут навредить коже, травмируя ее здоровые ткани.

Откажитесь от косметологов

Летом лучше отказаться от серьезных косметологических процедур, ведь они наносят микротравмы коже, тем самым истончая ее. В погоне за бархатной и нежной кожей в жару лучше отказаться от лазерных и химических пилингов, ведь поврежденная после агрессивного очищения кожа будет реагировать на солнечные лучи гиперпигментацией. Кроме того, если вы собрались удалять родинки и папилломы, лучше переждать и не делать операцию в летние месяцы.

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Ухаживайте за ногами

В жаркие месяцы нагрузка на ноги особенно возрастает из-за ношения обуви, в которой они неизбежно потеют. Летом ноги нуждаются в дополнительном уходе и увлажнении кожи. Ежедневно при мытье используйте специальную жесткую щеточку или скраб для удаления омертвевших клеток кожи. После мытья стопы необходимо тщательно вытереть махровым полотенцем и нанести питательный крем. После всех процедур желательно полежать с поднятыми вверх ногами, чтобы избавиться от отеков, появившихся от накопленной усталости за день. Если у вас появились мозоли или аллергическая реакция на укусы насекомых, то палочкой-выручалочкой послужит прохладная ванночка, которая снимет зуд и дискомфорт, а также ускорит заживление ранок.