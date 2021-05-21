Пригожин предложил юристам «Медузы»* помощь с разъяснением статуса иноагента

Санкт-Петербург, 21 мая. Юристы СМИ-иноагента не имеют достаточного образования, чтобы разобраться, на каком основании присваивается такой статус, заявил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Издание «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) планирует использовать комментарий предпринимателя, который он дал журналистке Лиле Яппаровой, в суде против российского Минюста. Редакция РИА Накануне.RU намерена узнать мнение Евгения Пригожина по этому поводу.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала ответ бизнесмена. Пригожин предложил антироссийскому изданию помощь с разъяснением статуса иноагента, а также отметил, что «Медузу» уже ничего не спасет.

««Медуза» в Мосгорсуде может использовать все что угодно, в том числе мои слова. Ей уже ничего не поможет. То, что они — антироссийское издание, знают все, кто хоть раз заглядывал туда. Видимо юристы «Медузы» не имеют достаточного образования, чтобы разобраться на каком основании присваивается статус иноагента. С удовольствием помогу им с разъяснениями: иностранная регистрация СМИ и финансирование из-за рубежа. Не берите деньги у врагов и живите счастливо. Как говорится, жадность фраера сгубила. С таким же успехом они могут предавать Родину, а когда их закроют — ссылаться на то, что частушки не исполняли», — заявил Пригожин.

Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин резко ответил журналистке Лиле Яппаровой на запрос о фильме «Турист», в котором рассказывается о событиях в Центральноафриканской Республике.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.