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21 мая 16:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:48
Политика
Зеленский мечтает о встрече с Владимиром Путиным ради одной фразы
16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
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16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
16:31
Общество
Голикова объяснила международный успех российского «Спутника V»
16:29
Общество
Голикова заявила о намерении РФ наращивать потенциал глобального здравоохранения
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Пригожин предложил юристам «Медузы»* помощь с разъяснением статуса иноагента

Политика
Пригожин предложил юристам «Медузы»* помощь с разъяснением статуса иноагента
ТАСС  /  Метцель Михаил

Санкт-Петербург, 21 мая. Юристы СМИ-иноагента не имеют достаточного образования, чтобы разобраться, на каком основании присваивается такой статус, заявил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Издание «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) планирует использовать комментарий предпринимателя, который он дал журналистке Лиле Яппаровой, в суде против российского Минюста. Редакция РИА Накануне.RU намерена узнать мнение Евгения Пригожина по этому поводу.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала ответ бизнесмена. Пригожин предложил антироссийскому изданию помощь с разъяснением статуса иноагента, а также отметил, что «Медузу» уже ничего не спасет.

««Медуза» в Мосгорсуде может использовать все что угодно, в том числе мои слова. Ей уже ничего не поможет. То, что они — антироссийское издание, знают все, кто хоть раз заглядывал туда. Видимо юристы «Медузы» не имеют достаточного образования, чтобы разобраться на каком основании присваивается статус иноагента. С удовольствием помогу им с разъяснениями: иностранная регистрация СМИ и финансирование из-за рубежа. Не берите деньги у врагов и живите счастливо. Как говорится, жадность фраера сгубила. С таким же успехом они могут предавать Родину, а когда их закроют — ссылаться на то, что частушки не исполняли», — заявил Пригожин.

Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин резко ответил журналистке Лиле Яппаровой на запрос о фильме «Турист», в котором рассказывается о событиях в Центральноафриканской Республике.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

суд пригожин медуза
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Все новости / Политика / Пригожин предложил юристам «Медузы»* помощь с разъяснением статуса иноагента
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