Замена трудовых мигрантов заключенными «влетит в копеечку» строительным фирмам в РФ



Пандемия и закрытые границы усугубили проблему нехватки рабочих рук в России. В 2020 году дефицит трудовых мигрантов составил около 1,5 млн человек.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил привлечь к работе заключенных вместо трудовых мигрантов. Он особо отметил, что речь не идет о возрождении ГУЛАГа — это будут «новые достойные условия».

Какими должны быть эти условия? Могут ли заключенные действительно заменить трудовых мигрантов? Сколько они в этом случае должны получать за свою работу?

На эти вопросы ответил член ОНК Санкт-Петербурга, директор фонда содействия защите прав и законных интересов граждан и противодействию коррупции «Общественный контроль» Вадим Дегтярев в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

К вопросу работы заключенных необходимо подходить серьезно, считает Дегтярев. Но в первую очередь надо решить — будут они трудиться на территории исправительного учреждения или локально?

Он привел в пример строительные площадки Сибири, куда простые граждане не хотят ехать даже при условии хорошей зарплаты. Там можно было бы использовать труд осужденных. Однако для этого придется организовать охрану, продумать систему безопасности, что повлечет дополнительные расходы, предупредил общественник.

«Моя компания строила 33-ю больницу в Колпино, там работало 650 человек: 600 — рабочих, 50 – инженеров. Они работали за зарплату. И я просто представляю: если взять 600 заключенных, то надо еще 300 человек охраны. Если контракт стоит 3 млрд 200 млн, то с заключенными надо будет платить 6 млрд», — сказал Дегтярев.

Он рассказал о петербургской колонии №6, где есть свое производство. Но в производственный процесс невозможно вовлечь 100% заключенных — к работе привлечены только 15-20%.

Спикер отметил, система ФСИН — самая закрытая в стране. Есть опасения, что «новые достойные условия», о которых говорил Калашников, таковыми будут только на бумаге.

«У людей, которые надзирают, задача — создать жесткие условия труда. Там человек в загоне и в стрессе, нужно чтобы заключенными выполнялись нормы. Вот эти предложения – «давайте создадим условия труда». Но как это будет выглядеть? ГУЛАГ создадим второй? Там не будет нормально», — уверен Дегтярев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Подходящим вариантом могли бы стать различные производства, считает он. По словам общественника, в одной из колоний Новгородской области есть свое мебельное производство. Часть вырученных за мебель денег идет на улучшение условий содержания заключенных, часть — самим осужденным работникам, а часть — на погашение долгов по их искам. При такой организации работы люди выходят на свободу социализированными и со специальностью.

«Калашников затронул правильную тему. Но надо продумать все, чтобы человек, выходя на свободу, не был потерян», — сказал он.

Дегтярев убежден — если человек один раз по глупости попал под статью, его необходимо приучать к труду, чтобы не было соблазна по выходу из мест заключения вновь свернуть на скользкую дорожку.

Заключенный, который добровольно трудится на территории колонии, за свой труд получает мизерные деньги. И если на нем висят долги по искам или даже алименты, то при всем желании с такой работой он их не выплатит. Поэтому вопрос зарплаты тоже стоит остро.

«За Уралом швейные производства — там шьют одежду для полиции. Это огромные деньги, но заключенные получают от 5 тысяч до 10 тысяч. Это, по сути, рабский труд», — заявил участник брифинга.

По мнению Дегтярева, чтобы у человека появилась мотивация работать, необходимо создать нормальные условия труда, плюс ввести систему «день за два». Это когда один рабочий день осужденного засчитывается за два, сокращая тем самым срок его заключения. Те, кто действительно хочет вырваться из колонии, будут работать. Трудом можно перевоспитать человека, уверен он.