Пьяный подросток устроил смертельное ДТП на трассе под Тулой и скрылся

Тула, 21 мая. Полицейские в Тульской области разыскали подозреваемого в совершении смертельного ДТП. По имеющейся версии, к трагедии может быть причастен 17-летний житель поселка Куркино.

Ранним утром на улице Колхозной управляемый им ВАЗ-2105 столкнулся с ехавшим навстречу Daewoo, после чего отскочил в металлическое ограждение и случайно оказавшуюся рядом 63-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм она погибла.

«После совершения аварии водитель «ВАЗ» скрылся с места происшествия. При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили его личность и местонахождение. 17-летний местный житель, предположительно, находившийся в момент ДТП в состоянии опьянения, доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства», – рассказал ФАН начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

Следователи уже возбудили уголовное дело. В рамках расследования выясняют все детали случившегося.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения)», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

По имеющейся информации, вместе с несовершеннолетним водителем в салоне автомобиля, устроившего ДТП, находились два пассажира. Один из них, как и управлявший транспортным средством, не достиг 18-летия.