Пьяный подросток устроил смертельное ДТП на трассе под Тулой и скрылся

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21 мая 16:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:48
Политика
Зеленский мечтает о встрече с Владимиром Путиным ради одной фразы
16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
16:31
Общество
Голикова объяснила международный успех российского «Спутника V»
16:29
Общество
Голикова заявила о намерении РФ наращивать потенциал глобального здравоохранения
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Пьяный подросток устроил смертельное ДТП на трассе под Тулой и скрылся

Происшествия
Пьяный подросток устроил смертельное ДТП на трассе под Тулой и скрылся
фото пресс-службы УМВД России по Тульской области  / 

Тула, 21 мая. Полицейские в Тульской области разыскали подозреваемого в совершении смертельного ДТП. По имеющейся версии, к трагедии может быть причастен 17-летний житель поселка Куркино.

Ранним утром на улице Колхозной управляемый им ВАЗ-2105 столкнулся с ехавшим навстречу Daewoo, после чего отскочил в металлическое ограждение и случайно оказавшуюся рядом 63-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм она погибла.

«После совершения аварии водитель «ВАЗ» скрылся с места происшествия. При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции установили его личность и местонахождение. 17-летний местный житель, предположительно, находившийся в момент ДТП в состоянии опьянения, доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства», – рассказал ФАН начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

Следователи уже возбудили уголовное дело. В рамках расследования выясняют все детали случившегося.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения)», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

По имеющейся информации, вместе с несовершеннолетним водителем в салоне автомобиля, устроившего ДТП, находились два пассажира. Один из них, как и управлявший транспортным средством, не достиг 18-летия.

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Все новости / Происшествия / Пьяный подросток устроил смертельное ДТП на трассе под Тулой и скрылся
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