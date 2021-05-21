ФАН публикует фото с места жесткой посадки Ан-2 под Тюменью

Тюмень, 21 мая. Появились кадры с места жесткой посадки самолета Ан-2, который выполнял рейс Тобольск — Лайтамак.

Самолет Ан-2 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в Тобольском районе Тюменской области по техническим причинам. Во время ЧП пострадали две находившиеся на борту женщины.

Сообщалось, что при посадке самолета сложились передние опоры шасси. Это произошло в конце пробега. Несмотря на этот инцидент, пилоты посадили судно в штатном режиме.

На борту лайнера были семь пассажиров и два члена экипажа. Представители авиакомпании выясняют обстоятельства случившегося.