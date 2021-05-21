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21 мая 18:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров
17:50
Общество
Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек
17:50
Политика
МИД РФ прокомментировал ограничения против посольств США и Чехии
17:50
Шоу-бизнес
Соседову не понравились заигрывания Манижи с европейскими ценностями
17:48
Армия
Шойгу: в Сирии испытали более 300 образцов российского вооружения
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ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум

Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение об исключении юридического лица ООО «Варум Рекордз Компани» из Единого государственного реестра юридических лиц. Причиной такого решения стала недостоверность сведений, предоставленных в ФНС. Источник в ведомстве пояснил ФАН, что генеральным директором предприятия до сих пор значится Виталий Ларин, который умер еще в 2014 году.

«В октябре 2020 года были выявлены недостоверные данные в сведениях, указанных в ФНС. Генеральным директором и учредителем предприятия значился человек, скончавшийся в 2014 году. Сведения о недостоверности появились в записи, но так как за полгода — до апреля — не были внесены правки, то было принято решение о ликвидации», — рассказал источник.

Виталий Ларин был директором Анжелики Варум, Леонида Агутина, Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Он умер в возрасте 45 лет от цирроза печени. Вероятнее всего, Варум просто не занималась компанией. В том же году умер ее папа, второй соучредитель фирмы, и певице стало не до этого. Да и по отчетам в налоговую понятно, что предприятие давно не ведет никакой финансовой деятельности, хотя именно через ООО «Варум Рекордз Компани» оформлялась концертная и записывающая деятельность Варум.

Ранее ФАН писал, что Леонид Агутин раскритиковал песню Манижи, выставленную на Евровидение-2021. По мнению Агутина, Russian Woman — слабое произведение, которое стыдно показывать на конкурсе.

анжелика варум варум рекордз компани виталий ларин
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