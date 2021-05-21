ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум

Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение об исключении юридического лица ООО «Варум Рекордз Компани» из Единого государственного реестра юридических лиц. Причиной такого решения стала недостоверность сведений, предоставленных в ФНС. Источник в ведомстве пояснил ФАН, что генеральным директором предприятия до сих пор значится Виталий Ларин, который умер еще в 2014 году.

«В октябре 2020 года были выявлены недостоверные данные в сведениях, указанных в ФНС. Генеральным директором и учредителем предприятия значился человек, скончавшийся в 2014 году. Сведения о недостоверности появились в записи, но так как за полгода — до апреля — не были внесены правки, то было принято решение о ликвидации», — рассказал источник.

Виталий Ларин был директором Анжелики Варум, Леонида Агутина, Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Он умер в возрасте 45 лет от цирроза печени. Вероятнее всего, Варум просто не занималась компанией. В том же году умер ее папа, второй соучредитель фирмы, и певице стало не до этого. Да и по отчетам в налоговую понятно, что предприятие давно не ведет никакой финансовой деятельности, хотя именно через ООО «Варум Рекордз Компани» оформлялась концертная и записывающая деятельность Варум.

Ранее ФАН писал, что Леонид Агутин раскритиковал песню Манижи, выставленную на Евровидение-2021. По мнению Агутина, Russian Woman — слабое произведение, которое стыдно показывать на конкурсе.