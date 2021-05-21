Четверо латвийцев 26 часов ехали в Сан-Марино за российской вакциной

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21 мая 16:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:48
Политика
Зеленский мечтает о встрече с Владимиром Путиным ради одной фразы
16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
16:31
Общество
Голикова объяснила международный успех российского «Спутника V»
16:29
Общество
Голикова заявила о намерении РФ наращивать потенциал глобального здравоохранения
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Четверо латвийцев 26 часов ехали в Сан-Марино за российской вакциной

Общество
Четверо латвийцев 26 часов ехали в Сан-Марино за российской вакциной
ФБА «Экономика сегодня»

Сан-Марино, 21 мая. Жители Латвии приехали в Сан-Марино, чтобы первыми привиться российской вакциной от коронавируса. Один из них сохранил пустую ампулу на память в качестве сувенира.

Четверо латвийцев преодолели маршрут длительностью 26 часов, чтобы сделать прививку «Спутником V». Несмотря на то, что в Латвии для местных жителей доступна вакцинация препаратами Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, путешественники захотели сделать инъекцию именно российской вакцины, так как доверяют ей, сообщает The Guardian.

«Как только мы узнали новости из Сан-Марино, мы сразу же забронировали место в очереди», — рассказал 29-летний Артем, отправившийся в другое государство для вакцинации.

Сейчас латвийцам предстоит путь домой, но уже через три недели они приедут в Сан-Марино повторно за второй дозой препарата.

Почти все население Сан-Марино привилось от коронавирусной инфекции. Большая часть граждан выбрала вакцину российского производства. Республика заключила договор с РФ о поставке лекарства в феврале. Также Сан-Марино должно было получить лекарство из Италии, но оно так и не прибыло.

С 16 мая пройти вакцинацию в Сан-Марино могут любые туристы, если они забронируют гостиницу, участвующую в программе, на три ночи. Стоимость инъекции составляет 50 евро. Принять участие в программе могут уроженцы тех стран, с которыми Италия возобновила туризм.

Недавно власти Испании сообщили, что начнут принимать привитых от коронавируса туристов с июня. Страну смогут посетить те, кто вакцинирован одобренными EMA или ВОЗ препаратами.

Латвия вакцина Спутник V
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Все новости / Общество / Четверо латвийцев 26 часов ехали в Сан-Марино за российской вакциной
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