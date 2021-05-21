Четверо латвийцев 26 часов ехали в Сан-Марино за российской вакциной

Сан-Марино, 21 мая. Жители Латвии приехали в Сан-Марино, чтобы первыми привиться российской вакциной от коронавируса. Один из них сохранил пустую ампулу на память в качестве сувенира.

Четверо латвийцев преодолели маршрут длительностью 26 часов, чтобы сделать прививку «Спутником V». Несмотря на то, что в Латвии для местных жителей доступна вакцинация препаратами Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, путешественники захотели сделать инъекцию именно российской вакцины, так как доверяют ей, сообщает The Guardian.

«Как только мы узнали новости из Сан-Марино, мы сразу же забронировали место в очереди», — рассказал 29-летний Артем, отправившийся в другое государство для вакцинации.

Сейчас латвийцам предстоит путь домой, но уже через три недели они приедут в Сан-Марино повторно за второй дозой препарата.

Почти все население Сан-Марино привилось от коронавирусной инфекции. Большая часть граждан выбрала вакцину российского производства. Республика заключила договор с РФ о поставке лекарства в феврале. Также Сан-Марино должно было получить лекарство из Италии, но оно так и не прибыло.

С 16 мая пройти вакцинацию в Сан-Марино могут любые туристы, если они забронируют гостиницу, участвующую в программе, на три ночи. Стоимость инъекции составляет 50 евро. Принять участие в программе могут уроженцы тех стран, с которыми Италия возобновила туризм.

Недавно власти Испании сообщили, что начнут принимать привитых от коронавируса туристов с июня. Страну смогут посетить те, кто вакцинирован одобренными EMA или ВОЗ препаратами.