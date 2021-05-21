В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США

Пекин, 21 мая. Советский пилот наказал экипаж американского корабля за оскорбительные жесты в свой адрес, рассказали китайские аналитики.

Весь мир в прошлом столетии был обеспокоен из-за нараставшего противостояния СССР и США во времена холодной войны, напомнили авторы китайского издания Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». В наше время эта проблема вновь становится актуальной, так как Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса демонстрируют агрессивное поведение на границах РФ.

Военнослужащие ВС США зачастую позволяют себе выпады в сторону российских коллег, пытаясь их оскорбить, отметили журналисты. По их словам, американцы не задумываются о последствиях своего непристойного поведения, однако для них подобные казусы могут весьма неприятно закончиться.

Авторы материала вспомнили случай, произошедший несколько десятков лет назад, когда навстречу кораблю ВМС США, идущему в сторону границ Советского Союза, был направлен истребитель Су-27 ВВС СССР. Пилот попытался связаться с экипажем корабля, однако никакой реакции от американцев не последовало. Су-27 совершил пролет над техникой Военно-морских сил Соединенных Штатов, однако моряки в ответ на это вышли на палубу и показали летчику унизительный жест средним пальцем.

Советский летчик решил не спускать с рук американским военнослужащим подобную дерзость и дал жесткий ответ на оскорбление, «научив вежливости» наглых моряков ВМС США. По словам китайских экспертов, во время очередного пролета над кораблем Су-27 открыл один из топливных баков и окатил тонной горючего экипаж, столпившийся на палубе. После этого морякам не осталось ничего, кроме как спрятаться обратно во внутренние помещения корабля.

Ранее эксперты из Китая рассказали о жестком уроке, который преподал советский Су-27 пилотам самолетов Североатлантического альянса над водами Баренцева моря.