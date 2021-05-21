В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США

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21 мая 16:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
16:31
Общество
Голикова объяснила международный успех российского «Спутника V»
16:29
Общество
Голикова заявила о намерении РФ наращивать потенциал глобального здравоохранения
16:29
Происшествия
Пьяный подросток устроил смертельное ДТП на трассе под Тулой и скрылся
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В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США

Армия
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
wikipedia.org  /  Dmitriy Pichugin / GFDL 1.2

Пекин, 21 мая. Советский пилот наказал экипаж американского корабля за оскорбительные жесты в свой адрес, рассказали китайские аналитики.

Весь мир в прошлом столетии был обеспокоен из-за нараставшего противостояния СССР и США во времена холодной войны, напомнили авторы китайского издания Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». В наше время эта проблема вновь становится актуальной, так как Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса демонстрируют агрессивное поведение на границах РФ.

Военнослужащие ВС США зачастую позволяют себе выпады в сторону российских коллег, пытаясь их оскорбить, отметили журналисты. По их словам, американцы не задумываются о последствиях своего непристойного поведения, однако для них подобные казусы могут весьма неприятно закончиться.

Авторы материала вспомнили случай, произошедший несколько десятков лет назад, когда навстречу кораблю ВМС США, идущему в сторону границ Советского Союза, был направлен истребитель Су-27 ВВС СССР. Пилот попытался связаться с экипажем корабля, однако никакой реакции от американцев не последовало. Су-27 совершил пролет над техникой Военно-морских сил Соединенных Штатов, однако моряки в ответ на это вышли на палубу и показали летчику унизительный жест средним пальцем.

Советский летчик решил не спускать с рук американским военнослужащим подобную дерзость и дал жесткий ответ на оскорбление, «научив вежливости» наглых моряков ВМС США. По словам китайских экспертов, во время очередного пролета над кораблем Су-27 открыл один из топливных баков и окатил тонной горючего экипаж, столпившийся на палубе. После этого морякам не осталось ничего, кроме как спрятаться обратно во внутренние помещения корабля.

Ранее эксперты из Китая рассказали о жестком уроке, который преподал советский Су-27 пилотам самолетов Североатлантического альянса над водами Баренцева моря.

су-27 вмс сша sohu ввс ссср
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Все новости / Армия / В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
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