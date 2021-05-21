Анна Семенович рассказала, какую квартиру хочет купить в Турции

Москва, 21 мая. Певица и телеведущая Анна Семенович мечтает обзавестись недвижимостью в Турции. У звезды уже есть видение будущей квартиры.

Артистка влюблена в эту страну, поэтому хочет купить апартаменты именно в Турции. Сейчас певица подбирает варианты жилья, но пока из-за закрытия республики она не может совершить сделку. Звезда с нетерпением ждет открытия страны, чтобы купить квартиру мечты.

Деньги на недвижимость у знаменитости есть. Также она уже знает, какую квартиру хотела бы приобрести.

«Главное мое желание: квартира в Турции должна быть просторной и с видом на Босфорский пролив, – сказала Семенович в разговоре с изданием «Собеседник.ру». – Буду туда приезжать на отдых. А потом, быть может, начну сдавать в аренду. Жилье в Турции – хорошее вложение денег. Буду сдавать и жить на пенсии на эти деньги».

Знаменитость уже давно грезит о квартире в Турции. Недавно артистка ездила в Стамбул и пришла в восторг от турецкого города. Эта поездка была для Семенович мечтой.