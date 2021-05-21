Россияне пожаловались на сбой в работе «Яндекс.Музыки»

Москва, 21 мая. Пользователи столкнулись со сбоями в работе сервиса «Яндекс.Музыка». Такая информация представлена на сайте Downdetector.

Больше всего жалоб на некорректную работу площадки поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Воронежа. Россияне начали замечать неполадки при работе сервиса в 15:43 по московскому времени.

Две трите пользователей пожаловались на проблемы с потоковой музыкой, еще 35% россиян столкнулись с неполадками пр пользовании сайтом. Порядка 900 человек заметили неполадки.