Путин поручил разработать новые меры поддержки семей с детьми-инвалидами

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 16:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
16:31
Общество
Голикова объяснила международный успех российского «Спутника V»
16:29
Общество
Голикова заявила о намерении РФ наращивать потенциал глобального здравоохранения
16:29
Происшествия
Пьяный подросток устроил смертельное ДТП на трассе под Тулой и скрылся
Все новости
21 мая 16:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
16:31
Общество
Голикова объяснила международный успех российского «Спутника V»
16:29
Общество
Голикова заявила о намерении РФ наращивать потенциал глобального здравоохранения
16:29
Происшествия
Пьяный подросток устроил смертельное ДТП на трассе под Тулой и скрылся
Все новости

Путин поручил разработать новые меры поддержки семей с детьми-инвалидами

Экономика
Путин поручил разработать новые меры поддержки семей с детьми-инвалидами
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 21 мая. Президент Владимир Путин дал поручение кабмину о дополнительной помощи семьям с детьми-инвалидами после встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

Действующие государственные выплаты полагаются только нетрудоустроенным опекунам. Размер пособия составляет 10 тыс. рублей. А если родитель занимается чем-то еще, чтобы заработать дополнительные средства, он лишается государственной поддержки, сказала главе государства координатор проекта «Новополье» Анна Лаппе.

«Обязательно поручу правительству с этим разобраться, потому что сама мера, которая была в свое время мною предложена и реализована, направлена на то, чтобы поддержать семьи с небольшими доходами, воспитывающие детей», — ответил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что семьи, у которых есть дети с ограниченными возможностями, требуют особого внимания со стороны государства. Кроме этого, обсуждался льготный статус такого родителя и размер самого пособия.

Россиянам ранее рассказали о 25 способах получить выплату от государства.

дети путин господдержка инвалиды выплата поручение путина семьи с детьми
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 102463 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 78353 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 52788 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 46993 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Общество 40148 18 мая 2021
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Все новости / Экономика / Путин поручил разработать новые меры поддержки семей с детьми-инвалидами
Рейтинг@Mail.ru