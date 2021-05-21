Путин поручил разработать новые меры поддержки семей с детьми-инвалидами

Москва, 21 мая. Президент Владимир Путин дал поручение кабмину о дополнительной помощи семьям с детьми-инвалидами после встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

Действующие государственные выплаты полагаются только нетрудоустроенным опекунам. Размер пособия составляет 10 тыс. рублей. А если родитель занимается чем-то еще, чтобы заработать дополнительные средства, он лишается государственной поддержки, сказала главе государства координатор проекта «Новополье» Анна Лаппе.

«Обязательно поручу правительству с этим разобраться, потому что сама мера, которая была в свое время мною предложена и реализована, направлена на то, чтобы поддержать семьи с небольшими доходами, воспитывающие детей», — ответил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что семьи, у которых есть дети с ограниченными возможностями, требуют особого внимания со стороны государства. Кроме этого, обсуждался льготный статус такого родителя и размер самого пособия.

Россиянам ранее рассказали о 25 способах получить выплату от государства.