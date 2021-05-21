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21 мая 16:48
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16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
16:31
Общество
Голикова объяснила международный успех российского «Спутника V»
16:29
Общество
Голикова заявила о намерении РФ наращивать потенциал глобального здравоохранения
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Мэр Таганрога подтвердил гибель 10 рабочих на очистных сооружениях

  /   Обновлено: 21 мая 2021 16:11
Происшествия
Мэр Таганрога подтвердил гибель 10 рабочих на очистных сооружениях
balashiha.ru  /  Пресс-служба городского округа Балашиха

Ростов-на-Дону, 21 мая. Число погибших рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области увеличилось до 10 человек. Еще несколько могут находиться в коллекторе.

Трагедия произошла на очистных сооружениях сточных вод в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Выброс метана стал причиной гибели рабочих, которые меняли задвижку на станции перекачки. Десять рабочих погибли в результате ЧП, сообщил мэр Таганрога Андрей Лисицкий.

Ранее сообщалось о семи погибших и шести пострадавших. На месте происшествия работают криминалисты. Ростовская прокуратура организовала проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, сообщал ФАН.

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