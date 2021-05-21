Мэр Таганрога подтвердил гибель 10 рабочих на очистных сооружениях

Ростов-на-Дону, 21 мая. Число погибших рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области увеличилось до 10 человек. Еще несколько могут находиться в коллекторе.

Трагедия произошла на очистных сооружениях сточных вод в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Выброс метана стал причиной гибели рабочих, которые меняли задвижку на станции перекачки. Десять рабочих погибли в результате ЧП, сообщил мэр Таганрога Андрей Лисицкий.

Ранее сообщалось о семи погибших и шести пострадавших. На месте происшествия работают криминалисты. Ростовская прокуратура организовала проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, сообщал ФАН.