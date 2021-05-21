Директор лицея из Петербурга высказался в защиту школьных олимпиад

Санкт-Петербург, 21 мая. Школьные олимпиады отражают уровень подготовки детей и помогают им поступать в вузы, подчеркнул директор лицея №369 в Петербурге Константин Тхостов.

В защиту предметных состязаний руководитель образовательного учреждения высказался в рамках публичных дебатов на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Тхостов отметил, что многие относятся к олимпиадам для школьников скептически, считая их бесполезными и не раскрывающими знания ребенка, и привел аргументы в противовес.

«Сколько бы ни злословили, сегодня олимпиады — прозрачный механизм, который дает возможность ученикам поступить в вузы, тем более задания олимпиады включены в ЕГЭ, они раскрывают уровень подготовки ребят. Хотел напомнить, что если мы говорим о профессионализме, он начинается со школьной скамьи», — сказал эксперт.

Директор петербургского лицея не в первый раз принял участие в обсуждении на площадке медиацентра «Патриот». Ранее он рассказывал о том, как могут сдать ЕГЭ дети, страдающие от спинальной мышечной атрофии (СМА).