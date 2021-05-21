Ученые из РФ нашли способ повысить «выносливость» дронов для сельского хозяйства

Пермь, 21 мая. Применяемые для сельскохозяйственных работ дроны стали более «выносливыми» благодаря способу, разработанному учеными из Пермского Политехнического института.

Исследователи предполагают, что к 2050 году вырастет потребность населения в пище. С вероятным продовольственным кризисом позволит справиться автоматизация сельского хозяйства. Молодые специалисты Пермского Политехнического института нашли способ повысить «выносливость» беспилотников, облегчив их конструкцию и применив бюджетные материалы.

«Цифровые технологии и высокотехнологичное оборудование позволяют перейти к точному земледелию, которое повышает производительность сельскохозяйственных работ и снижает затраты», — рассказал автор идеи Антон Лубянский.

Пермские ученые создали прототип легкого и «выносливого» дрона, который способен совершать длительные полеты. Вместо традиционной карбоновой основы специалисты использовали текстолитовые печатные платы с распаянной электроникой. Благодаря этому уменьшилась масса конструкции.

Инженеры Сколтеха разработали дрон для поиска опасного растения — борщевика Сосновского. Аппарат обнаруживает его и отмечает на снимках для дальнейшего уничтожения.