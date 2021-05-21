Фильм «Турист», рассказывающий о российских инструкторах в Центральноафриканской Республике, вышел на большие экраны. 14 мая состоялась премьера на стадионе имени Бартелеми Боганда в столице ЦАР, а 19-го — на российском телевидении. Кинокартина стала первым совместным творческим опытом двух стран и имеет большое значение для партнерства Москвы и Банги. Кроме того, это первое кино озвученное на официальном языке республики — санго.

В подкасте «ФАН повсюду» специальные корреспонденты международной редакции ФАН Алексей Буров и Александр Васильев, побывавшие на премьере «Туриста» в столице ЦАР, рассказывают, как это было, помешал ли сезон дождей и об отношении местного населения к иностранцам и самому фильму.

Слушайте «ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР на Яндекс.Музыке

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

«Раньше было хуже»: впечатления корреспондентов о Центральноафриканской Республике.

Премьера под открытым небом и сезон дождей.

Случались ли перебои с электричеством в Банги во время показов фильма?

Какие сцены «Туриста» вызывали всеобщее ликование центральноафриканцев?

Был ли негатив к содержанию фильма со стороны местного населения?

Как поддерживали порядок на многотысячном стадионе?

Есть ли проявления расизма в столице и как часто встречаются на улицах люди с оружием?

Как проходил митинг в Банги после премьеры?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах, в Telegram-канале «Международный ФАН» и Youtube. Также доступна мобильная версия.