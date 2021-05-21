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21 мая 18:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров
17:50
Общество
Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек
17:50
Политика
МИД РФ прокомментировал ограничения против посольств США и Чехии
17:50
Шоу-бизнес
Соседову не понравились заигрывания Манижи с европейскими ценностями
17:48
Армия
Шойгу: в Сирии испытали более 300 образцов российского вооружения
17:48
Армия
Шойгу назвал главные преимущества лазерных комплексов «Пересвет»
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«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР

Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Фильм «Турист», рассказывающий о российских инструкторах в Центральноафриканской Республике, вышел на большие экраны. 14 мая состоялась премьера на стадионе имени Бартелеми Боганда в столице ЦАР, а 19-го — на российском телевидении. Кинокартина стала первым совместным творческим опытом двух стран и имеет большое значение для партнерства Москвы и Банги. Кроме того, это первое кино озвученное на официальном языке республики — санго.

В подкасте «ФАН повсюду» специальные корреспонденты международной редакции ФАН Алексей Буров и Александр Васильев, побывавшие на премьере «Туриста» в столице ЦАР, рассказывают, как это было, помешал ли сезон дождей и об отношении местного населения к иностранцам и самому фильму.

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В выпуске:

«Раньше было хуже»: впечатления корреспондентов о Центральноафриканской Республике.

Премьера под открытым небом и сезон дождей.

Случались ли перебои с электричеством в Банги во время показов фильма?

Какие сцены «Туриста» вызывали всеобщее ликование центральноафриканцев?

Был ли негатив к содержанию фильма со стороны местного населения?

Как поддерживали порядок на многотысячном стадионе?

Есть ли проявления расизма в столице и как часто встречаются на улицах люди с оружием?

Как проходил митинг в Банги после премьеры?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах, в Telegram-канале «Международный ФАН» и Youtube. Также доступна мобильная версия.

турист цар
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