Роспотребнадзор проверил индийский штамм коронавируса на наличие мутаций

Москва, 21 мая. Сотрудники центра «Вектор» изучили варианты индийского штамма коронавируса на наличие опасных мутаций, сообщили в Роспотребнадзоре.

Все три индийских штамма коронавируса выявлено в мире. Российские ученые начали исследовать эти разновидности заболевания. Тщательный анализ полученных образцов не выявил опасных мутаций, сообщила Попова.

Порядка 4,9 млн жителей России заболели коронавирусом с начала 2020 года. Их них 4,6 млн пациентов уже вылечились от COVID-19. Массовая вакцинация россиян от заболевания началась 18 января 2021 года.